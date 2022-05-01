От каких болезней защищает репчатый лук

По словам экспертов, недорогой овощ обладает множеством полезных свойств. Лук можно употреблять как сырым, так и приготовленным. Также его рекомендуют оставлять в разрезанном виде рядом с кроватью.

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Репчатый лук очень полезен для здоровья организма. Он укрепляет иммунную систему и защищает от таких болезней, как простуда, диабет и гипертония, пишет турецкое издание Türkiye.

Если разрезать лук на 4 части и положить дольки рядом с кроватью, это даст поразительный эффект, отмечают специалисты. Благодаря антиоксидантному действию овоща, жители спальной комнаты станут гораздо бодрее. Оставлять лук в помещении также полезно для уничтожения микробов и облегчения дыхания при гриппе или простуде.

Кроме того, важно не забывать добавлять овощ в блюда. Репчатый лук поддерживает здоровье сердца, предотвращает инфекционные заболевания, содержит компоненты, которые помогают укрепить иммунитет.

Продукт богат витаминами А, С, В, йодом, кальцием, железом, фолиевой кислотой, магнием, фосфором и калием. Таким образом, лук поддерживает здоровье глаз, способствуют правильной работе нервной системы и обеспечивает защиту от болезней, особенно в холодное время года.