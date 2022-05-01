Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

Специалисты рассказали, от каких болезней защищает репчатый лук

Волгоградская правда

По словам экспертов, недорогой овощ обладает множеством полезных свойств. Лук можно употреблять как сырым, так и приготовленным. Также его рекомендуют оставлять в разрезанном виде рядом с кроватью.

От каких болезней защищает репчатый лук
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Репчатый лук очень полезен для здоровья организма. Он укрепляет иммунную систему и защищает от таких болезней, как простуда, диабет и гипертония, пишет турецкое издание Türkiye.

Если разрезать лук на 4 части и положить дольки рядом с кроватью, это даст поразительный эффект, отмечают специалисты. Благодаря антиоксидантному действию овоща, жители спальной комнаты станут гораздо бодрее. Оставлять лук в помещении также полезно для уничтожения микробов и облегчения дыхания при гриппе или простуде.

Кроме того, важно не забывать добавлять овощ в блюда. Репчатый лук поддерживает здоровье сердца, предотвращает инфекционные заболевания, содержит компоненты, которые помогают укрепить иммунитет.

Продукт богат витаминами А, С, В, йодом, кальцием, железом, фолиевой кислотой, магнием, фосфором и калием. Таким образом, лук поддерживает здоровье глаз, способствуют правильной работе нервной системы и обеспечивает защиту от болезней, особенно в холодное время года.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители