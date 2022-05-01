Мясо, зелень и лучок: что приготовить на пикнике

Впереди майские праздники. Погоду обещают теплую, и, конечно, любители отдыха на природе по традиции отправятся на пикник. Депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал «Вечерке», как организовать поход на шашлыки и не получить за это штраф.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Майские праздники — традиционное время для отдыха на природе. Тем более наш город богат парками и зелеными территориями. Но разжигать костер или использовать мангал можно исключительно в специальных зонах — 245 официальных пикниковых точках. Найти их можно на портале открытых данных правительства Москвы (data.mos.ru). Площадки оборудованы всем необходимым для приготовления шашлыков. Если же решите пожарить шашлык вне такой территории, штраф составит 5000 рублей. Территории парков патрулируют инспекции ОАТИ, полиция.

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Скрыться не удастся. А в последние годы им на помощь пришли дроны. Так что лучше пораньше приехать и занять площадку, чем вредить природе и портить себе отдых штрафом. В Новой Москве большой частный и дачный сектор. В саду и на огороде многие тоже жарят шашлыки. С 1 января 2021 года начали действовать новые противопожарные правила, и многие тогда ошибочно сообщили, что нельзя будет вообще разводить костер на даче.

Это не так. Для разведения огня нужно использовать металлические емкости: мангалы, бочки. Расстояние от места разведения огня до дома или других построек должно быть не менее пяти метров. Горючих материалов типа сухих веток вокруг быть не должно в радиусе двух метров. Безусловно, нужно следить за огнем и держать наготове ведро с водой.

Грибочки с дымком

500 граммов грибов, специи, 2 зубчика чеснока, по 2 ст. ложки растительного масла и соевого соуса. Очистите грибы тряпочкой и на полчаса опустите их в соевый соус с маслом, специями и чесноком. Грибы жарят на шампурах, переворачивая каждые три минуты.

Рататуй за 10 минут

Овощи — кабачок, луковицу, баклажан, томат, перец — порезать кубиками, смешать с нарезанным чесноком, сбрызнуть соком лимона, добавив 1 ч. ложку соуса бальзамико и специи. Заверните рататуй в два слоя фольги и готовьте на мангале не более десяти минут.

Стартер для розжига

Достаточно поставить стартер на землю или другую негорючую поверхность (кроме бетона), засыпать внутрь угли или брикеты, положить под решетку пару кубиков для розжига, и угли внутри разгорятся сами. Идеальные для мангала угли будут готовы минут через двадцать.

Хот-доги на решетке

Колбаски, булочки, бекон, помидоры, лук, горчица, зелень, оливковое масло — вот, что вам понадобится. Колбаски проколите и обжарьте, овощи и зелень нарежьте, добавьте масло. Булочки поджарьте булочки, смажьте внутри горчицей и начините колбаской и овощами.

Золотистый сыр

Адыгейский сыр, 2 ст. ложки растительного масла, чеснок и специи. Нарежьте сыр крупно, опустите в масло с чесноком и травами. Жарьте на решетке на углях до корочки.

Фаршируем помидоры

Сказочное блюдо понравится всем. Мелко нарежьте ветчину и сыр, смешай со специями, сливками и яйцами. Срежьте с помидоров верхушки, удалите мякоть ложкой, наполните их начинкой, оберните фольгой и запекайте на мангале 15 минут, затем аккуратно выложите на блюдо с зеленью.

Ароматные овощи-гриль

Баклажан, шампиньоны, черри, острый и болгарский перцы, морковь крупно нарежьте. Из 100 мл соевого соуса, 3 ст. ложек оливкового масла, 20 мл сока лимона, чеснока, орегано и соли сделайте маринад, подержите в нем овощи 15 минут и приступайте к жарке.

Кармашки из лаваша

Лаваш разрежьте на четыре части. Нарежьте дольками помидор, соленые огурцы, лук; сыр режьте пластинками, зелень порубите. Положите на лаваш ломтик томата, на него немного майонеза, затем огурцы, лук, зелень и сыр, заверните конвертом и обжарьте в масле или на гриле.

Эффектная «гармошка»

Свинину нарезать полосками, посыпать специями и отбить. Смешиваем специи, натертые лук и чеснок, растительное масло, сок лимона, солим, держим мясо в этом маринаде час, потом полоски мяса складываем по длине в гармошку — так, чтобы полоски чередовались свернутым краем и двойным. Между «складками» вставляем кусочки бекона. Затем прокалываем куски двумя шампурами и режем мясо между ними. Жарим, завернув шампуры в фольгу. Изумительный итог — на фото справа.

Плитки гималайской соли

Соляные плитки, которые можно заказать в сети, идеальны для любителей необычного. На плитку кладут морепродукты или иное «сырье», во время готовки продукты приобретают особый вкус.

Для самых маленьких

Маленькие картофелинки отварите в кожуре, нанижите на шампур, перемежая кусочками сосисок или куриной грудки, и доведите шашлык до готовности на углях. Дети любят «персональные» шашлыки, не лишайте их этого удовольствия! Ну а главная детская забава — это, конечно, жареный маршмеллоу (изделие, напоминающее пастилу или суфле). Кусочки маршмеллоу нанизывают на шампур по одному, на самый кончик шампура. Вкус — божественный!

Всего по чуть-чуть

Очень вкусное и оригинальное блюдо получается из разных видов мяса. Кусочки баранины и говядины обдайте, достав из маринада, кипятком, затем нанизывайте: кусочек курицы, баранины, говядины, свинины, перемежая их кусочками бекона. Затем последовательность повторяется еще как минимум один раз. Курица приготовится быстрее, и мысль об этом не даст вам пережарить шашлык!