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20 минут назад

Эксперты назвали полезные свойства киноа

Волгоградская правда

Киноа, как безглютеновый продукт, обретает все большую популярность в последнее время. Специалисты рассказали, чем оно полезно.

Эксперты назвали полезные свойства киноа
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Киноа – это культура, очень похожая на рис и другие растения семейства злаков. Оно очень привлекательно благодаря низкому содержанию углеводов и отличному питательному балансу. Так, киноа содержит в 2 раза больше белка, в 10 раз больше железа и кальция и примерно в 8 раз больше пищевых волокон, чем белый рис, пишет Yahoo News Japan.

Культура хорошо сбалансирована с точки зрения витаминов, минералов и калия. В ней содержится столько же фолиевой кислоты, сколько в зеленых и желтых овощах. Это делает киноа суперпродуктом для женщин.

Продукт идеально подходит для тех, кто соблюдает диету, так как из-за низкого гликемического индекса уровень глюкозы в крови после употребления киноа повышается не сильно, даже если съесть его столько же, сколько риса или хлеба.

Эксперты рекомендуют сочетать культуру с любимыми продуктами. Ее можно добавлять в салаты, пасты и супы.

Однако злоупотреблять киноа не стоит. Продукт содержит сапонины, которые могут вызвать диарею и тошноту, если съесть слишком много продукта.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

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