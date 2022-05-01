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8 минут назад

Гостям понравится: готовим брауни-чизкейк

Eva.ru

Майские праздники располагают не только к работе на дачном участке, но и ко встречам с друзьями и душевным посиделкам. Чтобы дни были еще прекраснее, приготовьте брауни-чизкейк — это несложно, а результат всем понравится.

Гостям понравится: готовим брауни-чизкейк
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для слоя брауни:

  • 120 г темного шоколада
  • 85 г сливочного масла
  • 1 ч.л. растворимого кофе (растворить в 1 ст.л. теплой воды, можно не добавлять, если не любите кофейный вкус)
  • 150 г сахара
  • 1 ч. л. экстракта ванили
  • 2 яйца
  • 60 г муки
  • 1/4 ч. л. соли

Для слоя чизкейка:

  • 200 г сливочного сыра типа Филадельфия
  • 50 г сметаны
  • 50 г сахара
  • 1 яйцо
  • 20 г кукурузного крахмала или муки
  • 1 ч. л. экстракта ванили

Процесс приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180С. Смазать маслом или выложить пергаментом квадратную форму 20х20 см.
  2. Растопить на небольшом огне шоколад, масло и кофейную смесь, постоянно помешивая, пока масса не станет гладкой Остудить до теплого состояния и вмешать сахар и ваниль. Добавить по одному яйца, хорошо взбить венчиком, пока масса не станет блестящей и гладкой. Просеять в нее муку и соль, перемешать до однородности.
  3. Для слоя чизкейка сливочный сыр комнатной температуры смешать с остальными ингредиентами венчиком или миксером на минимальных оборотах до однородности.
  4. Выложить в форму 3/4 теста для брауни, сверху выложить тесто для чизкейка и оставшееся тесто для брауни. Сделать несколько зигзагообразных движений вилкой. Выпекать около 30 минут.
  5. Готовность проверяем спичкой или зубочисткой: если к ней от брауни прилипли крошки, готово, а слой чизкейка должен схватиться.
  6. Лучше полностью остудить сначала при комнатной температуре, а потом поставить в холодильнике перед подачей.
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