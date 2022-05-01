Гостям понравится: готовим брауни-чизкейк

Майские праздники располагают не только к работе на дачном участке, но и ко встречам с друзьями и душевным посиделкам. Чтобы дни были еще прекраснее, приготовьте брауни-чизкейк — это несложно, а результат всем понравится.
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
Для слоя брауни:
120 г темного шоколада
85 г сливочного масла
1 ч.л. растворимого кофе (растворить в 1 ст.л. теплой воды, можно не добавлять, если не любите кофейный вкус)
150 г сахара
1 ч. л. экстракта ванили
2 яйца
60 г муки
1/4 ч. л. соли
Для слоя чизкейка:
200 г сливочного сыра типа Филадельфия
50 г сметаны
50 г сахара
1 яйцо
20 г кукурузного крахмала или муки
1 ч. л. экстракта ванили
Процесс приготовления:
Разогреть духовку до 180С. Смазать маслом или выложить пергаментом квадратную форму 20х20 см.
Растопить на небольшом огне шоколад, масло и кофейную смесь, постоянно помешивая, пока масса не станет гладкой Остудить до теплого состояния и вмешать сахар и ваниль. Добавить по одному яйца, хорошо взбить венчиком, пока масса не станет блестящей и гладкой. Просеять в нее муку и соль, перемешать до однородности.
Для слоя чизкейка сливочный сыр комнатной температуры смешать с остальными ингредиентами венчиком или миксером на минимальных оборотах до однородности.
Выложить в форму 3/4 теста для брауни, сверху выложить тесто для чизкейка и оставшееся тесто для брауни. Сделать несколько зигзагообразных движений вилкой. Выпекать около 30 минут.
Готовность проверяем спичкой или зубочисткой: если к ней от брауни прилипли крошки, готово, а слой чизкейка должен схватиться.
Лучше полностью остудить сначала при комнатной температуре, а потом поставить в холодильнике перед подачей.