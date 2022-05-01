Назван помогающий снизить уровень сахара продукт

Так, специалисты уточняют, что на уровень глюкозы в крови влияют не только углеводы, но и все остальные присутствующие в продуктах питания макронутриенты — белки, жиры, а также пищевые волокна. Именно поэтому в рацион нужно желательно включать орехи. Они послужат отличным дополнением к другой пище, например, сладким фруктам, из-за которых уровень сахара в крови сначала резко повышается, а затем так же быстро снижается.