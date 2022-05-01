Назван помогающий снизить уровень сахара продукт

Продукт, который способен помочь в снижении уровня сахара в крови, назвал портал Eat This, Not That!
Так, специалисты уточняют, что на уровень глюкозы в крови влияют не только углеводы, но и все остальные присутствующие в продуктах питания макронутриенты — белки, жиры, а также пищевые волокна. Именно поэтому в рацион нужно желательно включать орехи. Они послужат отличным дополнением к другой пище, например, сладким фруктам, из-за которых уровень сахара в крови сначала резко повышается, а затем так же быстро снижается.
Если к приему пищи добавить немного орехов или орехового масла, то можно избежать скачков уровня глюкозы в крови. А кроме того, это позволит дольше чувствовать сытость.
Еще одно полезное качество орехов, особенно миндальных, — это высокое содержание витамина Е. Орехи могут помочь уменьшить воспаление и защитить сердечно-сосудистую систему.