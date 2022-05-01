Почему морковный сок нужно пить ежедневно

Специалисты часто рекомендуют пить морковный сок. И дело не только в том, что он полезен для зрения. Есть у него и другие целебные свойства.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как пишет автор издания Al Araby Al Jadeed, морковный сок нужно пить в любое время. Дело в том, что этот сок отличается большим количеством антиоксидантов и низким содержанием килокалорий и углеводов. Помимо этого, в моркови есть каротин, который в человеческом организме преобразуется в витамин А.

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Какими же полезными свойствами обладает такой сок?

Улучшение здоровья глаз. Всего в одном стакане объёмом 250 мл может быть более 250 процентов суточной нормы витамина А. Как известно, этот витамин защищает зрение и уменьшает вероятность развития различных заболеваний, включая катаракту, глаукому, дегенерацию жёлтого пятна.

Укрепление иммунитета. В морковном соке есть витамины А и С, которые и помогают защитить организм от инфекций. Кроме того, присутствует в нём и витамин В6, благодаря которому обеспечивается оптимальный иммунный ответ.

Регулирование глюкозы в крови. Так как у морковного сока низкий гликемический индекс, то уровень сахара этот напиток почти не повышает. Также эксперименты на мышах показали, что данный сок за счёт содержащихся в нём пробиотиков снижает сахар и помогает улучшить показатели, связанные с сахарным диабетом.

Защищает от рака. Происходит это, как демонстрируют исследования, благодаря полиацетилену, бета-каротину, лютеину. Эти вещества способны предотвратить развитие рака и уничтожить раковые клетки.

Улучшение состояния кожи. Этому способствуют различные питательные вещества, входящие в состав морковного сока. К примеру, это витамин С (за счёт него вырабатывается коллаген, который помогает коже оставаться эластичной, свежей, укрепляет её, обеспечивает защиту от повреждений), бета-каротин (защищает кожу от ультрафиолета, улучшает её состояние).

Укрепляет сердце. Благодаря такому соку снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как в нём есть антиоксиданты и калий.

Улучшение здоровья печени. Это происходит за счёт каротиноидов. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, они действуют как антиоксиданты и защищают от возникновения неалкогольной жировой болезни печени.