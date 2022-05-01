Медики назвали опасные для диабетиков овощи

По словам экспертов, пациентам с повышенным уровнем сахара в крови следует с осторожностью относиться к овощам с высоким гликемическим индексом.

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Овощи – главные продукты здоровой сбалансированной диеты. В связи этим их нельзя полностью исключать из рациона, однако стоит ограничить потребление определенных овощей, пишет издание Express.

Дело в том, что овощи с высоким гликемическим индексом могут вызвать резкий скачок сахара в крови, что особенно опасно для людей, страдающих диабетом. К продуктам, от которых лучше воздержаться, относят картофель, кукурузу, свеклу, морковь и пастернак.

Также диабетикам не рекомендуют употреблять арбуз и виноград. Они также имеют высокий ГИ.