Медики назвали опасные для диабетиков овощи

По словам экспертов, пациентам с повышенным уровнем сахара в крови следует с осторожностью относиться к овощам с высоким гликемическим индексом.
Овощи – главные продукты здоровой сбалансированной диеты. В связи этим их нельзя полностью исключать из рациона, однако стоит ограничить потребление определенных овощей, пишет издание Express.
Дело в том, что овощи с высоким гликемическим индексом могут вызвать резкий скачок сахара в крови, что особенно опасно для людей, страдающих диабетом. К продуктам, от которых лучше воздержаться, относят картофель, кукурузу, свеклу, морковь и пастернак.
Также диабетикам не рекомендуют употреблять арбуз и виноград. Они также имеют высокий ГИ.
Кроме того, специалисты напомнили симптомы сахарного диабета. Они включают постоянное чувство жажды, более частое мочеиспускание, долгое заживление порезов и ран.