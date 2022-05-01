Высокий холестерин? Включите в рацион эти восемь продуктов

Если вы хотите снизить уровень «плохого» холестерина, то ваш рацион должен быть разнообразным. Кроме того, некоторые продукты способны помочь в этом. О них пишет издание En Son Haber.

При высоком холестерине может помочь изменение диеты. Этот способ считается самым естественным, так как у вас не возникнет побочных эффектов, которые могут появиться из-за приёма лекарственных препаратов. Вот восемь продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.

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Цельнозерновые. Среди них, например, ячмень и овес. Благодаря клетчатке такие продукты снижают вероятность развития болезней сердца и сосудов. Фасоль. В ней много растворимой клетчатки. Кроме фасоли, можно есть и другие бобовые: к примеру, чечевицу. Бамия. Это низкокалорийный продукт с высоким содержанием растворимой клетчатки. Есть научные доказательства, что бамия помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, ожирением, диабетом. Орехи. Ученые отмечают, что эти продукты очень полезны для здоровья сердца. Кроме того, как показывают исследования, всего горсть лесных орехов ежедневно снижает «плохой» холестерин на 5 процентов.