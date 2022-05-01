Высокий холестерин? Включите в рацион эти восемь продуктов

Если вы хотите снизить уровень «плохого» холестерина, то ваш рацион должен быть разнообразным. Кроме того, некоторые продукты способны помочь в этом. О них пишет издание En Son Haber.
При высоком холестерине может помочь изменение диеты. Этот способ считается самым естественным, так как у вас не возникнет побочных эффектов, которые могут появиться из-за приёма лекарственных препаратов. Вот восемь продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.
Цельнозерновые. Среди них, например, ячмень и овес. Благодаря клетчатке такие продукты снижают вероятность развития болезней сердца и сосудов. Фасоль. В ней много растворимой клетчатки. Кроме фасоли, можно есть и другие бобовые: к примеру, чечевицу. Бамия. Это низкокалорийный продукт с высоким содержанием растворимой клетчатки. Есть научные доказательства, что бамия помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, ожирением, диабетом. Орехи. Ученые отмечают, что эти продукты очень полезны для здоровья сердца. Кроме того, как показывают исследования, всего горсть лесных орехов ежедневно снижает «плохой» холестерин на 5 процентов.
Фрукты. В некоторых видах фруктов (винограде, яблоках, цитрусовых) и ягод (черника, клубника) есть пектин. Это одна из разновидностей растворимой клетчатки, которая снижает «плохой» холестерин. Правда, нужно помнить, что отдельные фрукты могут содержать очень много сахара. Стеролы. Эти вещества, а также станолы помогают снизить количество триглицеридов и общего холестерина ЛПНП. Больше всего этих соединений в кукурузном, подсолнечном, соевом и оливковом маслах. Всего два грамма станолов или стеролов ежедневно позволят уменьшить «плохой» холестерин примерно на 10 процентов. Соя и соевые продукты. Как показывают исследования, 25 граммов соевого белка в сутки снижают уровень опасного для здоровья холестерина на 5-6 процентов. Жирная рыба. Если ее есть два-три раза в неделю, то она поможет уменьшить количество холестерина ЛПНП. Это такие виды рыб, как лосось, скумбрия, сардина, тунец.