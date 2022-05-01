Что будет, если съедать по пачке чипсов каждый день

Фитнес-тренер и нутрициолог Екатерина Ганорская рассказала, почему есть чипсы каждый день — не самая хорошая идея.
Специалист отметила, что не так страшен состав чипсов и сухариков, как их высокая калорийность. Так, в средней пачке чипсов весом 60 граммов содержится около 300 килокалорий и 20 граммов жира. Это примерно треть дневной нормы жиров. Если ежедневно превышать норму на 300 ккал, то уже через 25 дней можно набрать один килограмм веса, отметила эксперт. За год, по её подсчётам, можно поправиться на 14 килограммов.
Ганорская также отметила, что из-за быстрой прибавки в весе могут начаться проблемы с эндокринной системой, а еще растет риск развития сахарного диабета 2 типа. В целом, если питаться преимущественно жирной и рафинированной пищей каждый день, то можно столкнуться с нарушениями работы ЖКТ и сбоями других систем организма. Все это отразится на вашем состоянии.