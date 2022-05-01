Почему нужно есть много голубики: восемь причин

Голубика может стать отличным перекусом. К тому же в ней содержится множество полезных веществ, благодаря которым вы улучшите здоровье.

Голубика имеет множество полезных свойств. Однако для некоторых она может быть опасна. Это, например, те, кто принимает варфарин.

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Сильнее всего влияет на здоровье голубика благодаря флавоноидам антоцианам. Это особая разновидность антиоксидантов. При этом, как показывают научные исследования, употреблять эту ягоду нужно в свежем виде: через полгода хранения уровень антоцианов в ней уменьшился на 59 процентов.

Итак, вот почему нужно есть голубику чаще.

Помогает сохранить здоровье костей

Голубика считается хорошим источником кальция, железа, цинка, витамина К. Все это положительно сказывается на состоянии костей.

Снижает давление

В голубике нет натрия, но есть питательные вещества (магний, калий, кальций). Исследования подтверждают, что если в рационе мало продуктов с этими минералами, то вероятность возникновения повышенного давления возрастает.

Защищает от болезней сердца

Этому способствуют такие соединения, как клетчатка, фолиевая кислота, витамины В6, С, фитонутриенты. Согласно результатам одного британского исследования, вероятность инфаркта на 32 процента снижается у тех женщин, которые регулярно употребляют антоцианы. При этом наименьший риск был у участниц, которые ели в неделю хотя бы три порции голубики либо клубники.

Предотвращает рак

Голубика отличается высоким содержанием антиоксидантов - фитонутриентов и витаминов А и С. Научно доказано, что антиоксиданты способно бороться с раком пищевода, кишечника, тела матки, легких, ротовой полости, гортани, поджелудочной железы, простаты. При этом благодаря фолиевой кислоте ДНК оказываются защищены от опасных опухолей.

Полезна для диабетиков

В голубике можно найти много клетчатки. При этом исследования демонстрируют, что если человек с диабетом первого типа ест много клетчатки, то у него снижается сахар в крови. На пациента с диабетом второго типа клетчатка действует таким образом, что улучшает значения липидов, сахара, инсулина. Кроме того, крупное исследование 2013 года показало, что если в неделю употреблять три порции голубики, груш, яблок, изюма или винограда, то вероятность развития диабета второго типа снижается минимум на 7 процентов.

Улучшает внешний вид кожи

За счет витамина С, который есть в голубике, вырабатывается коллаген. При этом один стакан этих ягод содержит 24 процента от суточной нормы данного витамина.

Обеспечивает здоровое пищеварение и снижает вес

Происходит это за счет клетчатки.

Положительно влияет на психику