Стало известно об опасности покупных шашлыков в маринаде

Некоторые предпочитают покупать шашлык в маринаде в магазине. Врач-диетолог Полина Королева рекомендует делать маринад самостоятельно, поскольку качество покупного мяса для шашлыка может быть неизвестным. Об этом сообщает "Газета.Ru".
"В целом, безопасный и правильно приготовленный шашлык можно всем людям в умеренном количестве",
— заверила доктор.
Она также отметила, что людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при мариновании шашлыка стоит избегать уксуса, заменив его другими ингредиентами, например, кефиром, мацони или лимонным соком.
Ранее был назван самый полезный шашлык.