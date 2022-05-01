Стало известно об опасности покупных шашлыков в маринаде

Некоторые предпочитают покупать шашлык в маринаде в магазине. Врач-диетолог Полина Королева рекомендует делать маринад самостоятельно, поскольку качество покупного мяса для шашлыка может быть неизвестным. Об этом сообщает "Газета.Ru".