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2 часа назад

Диетолог предупредила об опасности покупных шашлыков в маринаде

Мария Иглина

Некоторые предпочитают покупать шашлык в маринаде в магазине. Врач-диетолог Полина Королева рекомендует делать маринад самостоятельно, поскольку качество покупного мяса для шашлыка может быть неизвестным. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Стало известно об опасности покупных шашлыков в маринаде
Фото: unsplash.comunsplash.com

"В целом, безопасный и правильно приготовленный шашлык можно всем людям в умеренном количестве",

— заверила доктор.

Она также отметила, что людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при мариновании шашлыка стоит избегать уксуса, заменив его другими ингредиентами, например, кефиром, мацони или лимонным соком.

Ранее был назван самый полезный шашлык.

Еда,
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