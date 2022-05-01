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50 минут назад

В TikTok набирает популярность рецепт "грязной газировки"

Газета.Ru

В TikTok растет тренд на напиток под названием "грязная газировка", запущенный певицей Оливией Родриго. Об этом рассказало издание The Sun.

В TikTok набирает популярность рецепт "грязной газировки"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напиток, который изначально было принято употреблять в штате Юта в США, сейчас обрел известность не только за пределами штата, но и по всему миру. Он представляет собой любую газированную воду, которой заливают кремовую основу, - молоко, мороженое, кокосовые или обычные сливки. Сверху выкладывается фруктовое пюре.

Тренд запустился, когда Оливия Родриго опубликовала в соцсети возле кафе Swig, называющего себя "домом грязной газировки". После этого фанаты певицы начали искать в сетях, что это за напиток, в результате чего он обрел популярность. Теперь тиктокеры изобретают свои варианты "грязной газировки". Она может делаться, например, из воды Dr.Pepper, сока лайма и кокосовых сливок или той же газировки, сиропа из кокоса, жирных сливок и малинового пюре.

Еда,
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