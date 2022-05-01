Продукты, с которыми опасно сочетать алкогольные напитки

Ни один праздник не обходится без горячительных напитков и вкусных, но не всегда полезных блюд. Однако далеко не каждый знает, что не все продукты совместимы с алкогольными напитками и могут вызывать тяжелые последствия. "Вечерняя Москва" узнала, какие сочетания вредны для здоровья и можно ли подобрать альтернативу.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам врача-нарколога Анатолия Власова, алкоголь опасно употреблять не только с некоторыми медицинскими препаратами, но даже с привычными закусками. Например, с соленьями и острыми блюдами:

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"Многие привыкли закусывать водку или пиво соленым огурцом или острыми снеками, сухариками и чипсами. Так вот все эти продукты в сочетании с алкоголем способствуют тому, что вы пьете еще больше спиртного, поскольку соль, содержащаяся в этих продуктах, задерживается и вызывает чувство жажды. Под рукой оказывается только спиртное, и вы им пытаетесь "заглушить" обезвоживание".

В результате таких сочетаний у вас будет сильное опьянение, а наутро вы проснетесь с головной болью и отеками конечностей, предупредил Власов.

Следовательно, в список опасных продуктов, которые не стоит сочетать с любыми видами спиртного, эксперт включил: острые блюда, которые приготовлены с большим количеством масла, фастфуд, чипсы, маринованные блюда и полуфабрикаты.

Очень жирная или пряная еда тоже вызывает тяжелые последствия и не подходит в качестве закуски под спиртное:

"Они мало того что вызывают жажду, но еще и оказывают сильную нагрузку на поджелудочную железу, желудок и печень. В результате чего к головной боли и отечности прибавятся проблемы с желудком и стулом".

В качестве закусок эксперт предлагает употреблять продукты, которые содержат небольшой процент жира и приготовлены без обилия приправ и масла:

"По большому счету вы можете использовать в качестве закуски те же блюда, но приготовить их иным способом. Например, вы картофель не жарите, а запекаете, ребрышки или мясо птицы — запекаете или тушите с овощами. К пиву выбирайте орехи и любые продукты с низким содержанием соли и жира".