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3 часа назад

В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить размороженное мясо от свежеохлажденного

Российская Газетаиещё 3

Для шашлыка лучше использовать свежее охлажденное мясо, однако некоторые продавцы выдают за свежий размороженный продукт (такое мясо, как правило, продается дороже).

Как отличить размороженное мясо от свежеохлажденного
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Размороженное мясо не опасно для здоровья, но содержит меньше полезных веществ и оно менее вкусное, чем свежее. Чтобы распознать обман, обратите внимание на поверхность куска и сухожилия. У размороженного мяса поверхность красная, жир мягкий, частично окрашен в ярко-красный цвет, а сухожилия мягкие, рыхлые и тоже ярко-красные",

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— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как правильно выбирать мясо?

1. Перед тем, как покупать мясо, нужно оценить его внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию, запах.

2. Свежее мясо качественное, если у него:
  • тонкая сухая корочка бледно-красного цвета;
  • жир белый, кремовый или желтоватый;
  • запах свежий, естественный, без специй, химии и признаков гнили;
  • плотная консистенция;
  • ямка, которая образуется при надавливании, быстро выравнивается.

3. Даже, если при покупке мясо казалось свежим, его неудовлетворительное качество может проявиться в процессе готовки. Если при отваривании мяса бульон мутный или имеет странный запах, это значит, что вы купили продукт, который опасно употреблять. Если мясо качественное - при варке образуется ароматный, прозрачный бульон.

Как избежать некачественного продукта?

В Роспотребнадзоре предупреждают, что иногда продавцы могут вымачивать подпорченное мясо в уксусе или марганцовке, чтобы избавиться от несвежего запаха. Если края куска нечеткие, размытые, то, скорее всего, мясо вымачивали в уксусе. Розовый жир и желтые кости — признак замачивания в марганцовке.

Эксперты надзорной службы перечислили и другие признаки некачественного мяса:
  • потеки внутри упаковки говорят о том, что она была повреждена или мясо хранилось неправильно;
  • если надавить пальцем на поверхность несвежего мяса, то ямка выравнивается медленно (минуту и дольше);
  • в мышечной ткани видны белесоватые пузырьки или другие посторонние вкрапления;
  • консистенция мягкая, дряблая;
  • поверхность куска липкая или покрыта слизью;
  • неприятный запах — кислый, гнилостный, затхлый;
  • цвет на разрезе серый или зеленоватый, местами почерневшая поверхность;
  • серый жир — признак лежалого продукта.

Как выбрать шашлык-полуфабрикат?

Конечно, шашлык лучше готовить самостоятельно — из цельного куска, порезав на куски нужного размера и используя собственный маринад.

Если же вы все же решили купить замаринованный шашлык в магазине, нужно соблюдать несколько правил.
  • не старайтесь выбирать шашлык только по внешнему виду;
  • изучите маркировку: желательно, чтобы на ней, кроме общей массы, был указан сорт мяса — выбирайте высший или первый сорт (во всех сортах ниже будет много сухожилий);
  • обратите внимание на состав продукции, в том числе консерванты: убедитесь, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится пищевая добавка Е450, лучше отказаться от покупки — это влагоудерживающий агент.
  • важный момент — дата изготовления: производственный маринад может храниться не более недели — лучше, когда дата проштампована на банке;
  • если покупаете шашлык в пластиковом ведерке, проверьте крышку — она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой;
  • лучше брать мясо в заводской упаковке, чтобы в нем не было слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом, наоборот выделяет сок.

От чего зависит срок годности шашлыка?

Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее. Состав "правильного" шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и т.п).

Еда,Роспотребнадзор,
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