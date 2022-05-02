Как отличить размороженное мясо от свежеохлажденного

Для шашлыка лучше использовать свежее охлажденное мясо, однако некоторые продавцы выдают за свежий размороженный продукт (такое мясо, как правило, продается дороже).

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"Размороженное мясо не опасно для здоровья, но содержит меньше полезных веществ и оно менее вкусное, чем свежее. Чтобы распознать обман, обратите внимание на поверхность куска и сухожилия. У размороженного мяса поверхность красная, жир мягкий, частично окрашен в ярко-красный цвет, а сухожилия мягкие, рыхлые и тоже ярко-красные",

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— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как правильно выбирать мясо?

1. Перед тем, как покупать мясо, нужно оценить его внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию, запах.

тонкая сухая корочка бледно-красного цвета;

жир белый, кремовый или желтоватый;

запах свежий, естественный, без специй, химии и признаков гнили;

плотная консистенция;

ямка, которая образуется при надавливании, быстро выравнивается. 2. Свежее мясо качественное, если у него:

3. Даже, если при покупке мясо казалось свежим, его неудовлетворительное качество может проявиться в процессе готовки. Если при отваривании мяса бульон мутный или имеет странный запах, это значит, что вы купили продукт, который опасно употреблять. Если мясо качественное - при варке образуется ароматный, прозрачный бульон.

Как избежать некачественного продукта?

В Роспотребнадзоре предупреждают, что иногда продавцы могут вымачивать подпорченное мясо в уксусе или марганцовке, чтобы избавиться от несвежего запаха. Если края куска нечеткие, размытые, то, скорее всего, мясо вымачивали в уксусе. Розовый жир и желтые кости — признак замачивания в марганцовке.

потеки внутри упаковки говорят о том, что она была повреждена или мясо хранилось неправильно;

если надавить пальцем на поверхность несвежего мяса, то ямка выравнивается медленно (минуту и дольше);

в мышечной ткани видны белесоватые пузырьки или другие посторонние вкрапления;

консистенция мягкая, дряблая;

поверхность куска липкая или покрыта слизью;

неприятный запах — кислый, гнилостный, затхлый;

цвет на разрезе серый или зеленоватый, местами почерневшая поверхность;

серый жир — признак лежалого продукта. Эксперты надзорной службы перечислили и другие признаки некачественного мяса:

Как выбрать шашлык-полуфабрикат?

Конечно, шашлык лучше готовить самостоятельно — из цельного куска, порезав на куски нужного размера и используя собственный маринад.

не старайтесь выбирать шашлык только по внешнему виду;

изучите маркировку: желательно, чтобы на ней, кроме общей массы, был указан сорт мяса — выбирайте высший или первый сорт (во всех сортах ниже будет много сухожилий);

обратите внимание на состав продукции, в том числе консерванты: убедитесь, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится пищевая добавка Е450, лучше отказаться от покупки — это влагоудерживающий агент.

важный момент — дата изготовления: производственный маринад может храниться не более недели — лучше, когда дата проштампована на банке;

если покупаете шашлык в пластиковом ведерке, проверьте крышку — она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой;

лучше брать мясо в заводской упаковке, чтобы в нем не было слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом, наоборот выделяет сок. Если же вы все же решили купить замаринованный шашлык в магазине, нужно соблюдать несколько правил.

От чего зависит срок годности шашлыка?