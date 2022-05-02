Как отличить размороженное мясо от свежеохлажденного

Для шашлыка лучше использовать свежее охлажденное мясо, однако некоторые продавцы выдают за свежий размороженный продукт (такое мясо, как правило, продается дороже).
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"Размороженное мясо не опасно для здоровья, но содержит меньше полезных веществ и оно менее вкусное, чем свежее. Чтобы распознать обман, обратите внимание на поверхность куска и сухожилия. У размороженного мяса поверхность красная, жир мягкий, частично окрашен в ярко-красный цвет, а сухожилия мягкие, рыхлые и тоже ярко-красные",
Как правильно выбирать мясо?
1. Перед тем, как покупать мясо, нужно оценить его внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию, запах.
2. Свежее мясо качественное, если у него:
- тонкая сухая корочка бледно-красного цвета;
- жир белый, кремовый или желтоватый;
- запах свежий, естественный, без специй, химии и признаков гнили;
- плотная консистенция;
- ямка, которая образуется при надавливании, быстро выравнивается.
3. Даже, если при покупке мясо казалось свежим, его неудовлетворительное качество может проявиться в процессе готовки. Если при отваривании мяса бульон мутный или имеет странный запах, это значит, что вы купили продукт, который опасно употреблять. Если мясо качественное - при варке образуется ароматный, прозрачный бульон.
Как избежать некачественного продукта?
В Роспотребнадзоре предупреждают, что иногда продавцы могут вымачивать подпорченное мясо в уксусе или марганцовке, чтобы избавиться от несвежего запаха. Если края куска нечеткие, размытые, то, скорее всего, мясо вымачивали в уксусе. Розовый жир и желтые кости — признак замачивания в марганцовке.
Эксперты надзорной службы перечислили и другие признаки некачественного мяса:
- потеки внутри упаковки говорят о том, что она была повреждена или мясо хранилось неправильно;
- если надавить пальцем на поверхность несвежего мяса, то ямка выравнивается медленно (минуту и дольше);
- в мышечной ткани видны белесоватые пузырьки или другие посторонние вкрапления;
- консистенция мягкая, дряблая;
- поверхность куска липкая или покрыта слизью;
- неприятный запах — кислый, гнилостный, затхлый;
- цвет на разрезе серый или зеленоватый, местами почерневшая поверхность;
- серый жир — признак лежалого продукта.
Как выбрать шашлык-полуфабрикат?
Конечно, шашлык лучше готовить самостоятельно — из цельного куска, порезав на куски нужного размера и используя собственный маринад.
Если же вы все же решили купить замаринованный шашлык в магазине, нужно соблюдать несколько правил.
- не старайтесь выбирать шашлык только по внешнему виду;
- изучите маркировку: желательно, чтобы на ней, кроме общей массы, был указан сорт мяса — выбирайте высший или первый сорт (во всех сортах ниже будет много сухожилий);
- обратите внимание на состав продукции, в том числе консерванты: убедитесь, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится пищевая добавка Е450, лучше отказаться от покупки — это влагоудерживающий агент.
- важный момент — дата изготовления: производственный маринад может храниться не более недели — лучше, когда дата проштампована на банке;
- если покупаете шашлык в пластиковом ведерке, проверьте крышку — она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой;
- лучше брать мясо в заводской упаковке, чтобы в нем не было слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом, наоборот выделяет сок.
От чего зависит срок годности шашлыка?
Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее. Состав "правильного" шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и т.п).