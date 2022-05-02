Что будет, если каждый день есть шоколад

Врач-косметолог, диетолог и главный врач клиники СПИК Ольга Середкина считает, что шоколад не только можно, но и нужно есть каждый день. В беседе с "Рамблером" эксперт рассказала о положительных и отрицательных сторонах употребления данного продукта.
В первую очередь, стоит обратить внимание на то, какой шоколад вы едите. Так, молочный шоколад не имеет ничего общего с настоящим шоколадом, он содержит трансжиры и белый сахар. Плитка такого шоколада ежедневно — прямой путь к сахарному диабету и ожирению, отмечает медик.
Белый шоколад также нельзя назвать здоровым лакомством. Он состоит преимущественно из сахара и масла, в то время как какао-порошка там совсем мало.
А вот горький шоколад, с содержанием натурального какао не менее 55 процентов, может оказать положительное воздействие на организм. Он содержит витамины Е, К, некоторые витамины группы В, а также большое количество железа и меди, магний, фосфор, цинк и марганец.
Эксперт также напоминает, что шоколад — это сверхконцентрированный продукт, поэтому стоит учитывать несколько факторов при его выборе и употреблении.
Покупайте хороший шоколад, ешьте его каждый день в небольшом количестве и будете счастливы и здоровы, заключила врач.