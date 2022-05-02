Что будет, если каждый день есть шоколад

Врач-косметолог, диетолог и главный врач клиники СПИК Ольга Середкина считает, что шоколад не только можно, но и нужно есть каждый день. В беседе с "Рамблером" эксперт рассказала о положительных и отрицательных сторонах употребления данного продукта.

Фото: unsplash.com unsplash.com

В первую очередь, стоит обратить внимание на то, какой шоколад вы едите. Так, молочный шоколад не имеет ничего общего с настоящим шоколадом, он содержит трансжиры и белый сахар. Плитка такого шоколада ежедневно — прямой путь к сахарному диабету и ожирению, отмечает медик.

Видео дня

Белый шоколад также нельзя назвать здоровым лакомством. Он состоит преимущественно из сахара и масла, в то время как какао-порошка там совсем мало.

А вот горький шоколад, с содержанием натурального какао не менее 55 процентов, может оказать положительное воздействие на организм. Он содержит витамины Е, К, некоторые витамины группы В, а также большое количество железа и меди, магний, фосфор, цинк и марганец.

При ежедневном употреблении такого шоколада:



• Улучшается работа головного мозга за счет флаванолов — растительные химические вещества, входящие в состав какао. Они защищают области, отвечающие за память и внимание, а также за скорость умственной деятельности.



• Антидепрессивное действие за счет повышения уровня эндорфинов — гормона счастья.



• Повышение физической выносливости во время тренировки за счет вещества эпикатехина, входящего в состав какао бобов



• Регулярное употребление горького шоколада способствует предотвращению отложения холестерина и закольцованности сосудов, снижает свертываемость крови и нормализует давление. Середкина Ольга Владимировна Врач косметолог-диетолог, главный врач клиники СПИК

Эксперт также напоминает, что шоколад — это сверхконцентрированный продукт, поэтому стоит учитывать несколько факторов при его выборе и употреблении.

Есть шоколад нужно в умеренных количествах, старайтесь следить за размерами порций. Ежедневная доза — не более 30 грамм. Не употребляйте шоколад на пустой желудок или в качестве перекуса. А также не стоит заменять шоколадной плиткой свой завтрак.



Перед покупкой стоит проверить состав, чтобы убедиться в отсутствии добавленных масел. В качественном и "правильном" шоколаде не должно быть других, кроме какао-масла. Середкина Ольга Владимировна Врач косметолог-диетолог, главный врач клиники СПИК