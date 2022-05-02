Бывшая сотрудница «Макдоналдса» назвала самый вредный напиток ресторана

Бывшая сотрудница «Макдоналдса» Николь Вайзер назвала самый вредный и «отвратительный» напиток ресторана. Ее слова приводит The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вайзер рассказала, что она работала менеджером фастфуд-ресторана в течение трех лет. По ее словам, в заведении было два 15-литровых кувшина с чаем: один со сладким, а другой — с несладким. Первое время женщина любила побаловать себя чашкой сладкого чая, но все изменилось, когда она увидела, как его готовят.

По словам бывшей работницы «Макдоналдса», на каждые 15 литров чая приходилось два килограмма сахара. «Я перестала пить чай после того, как поняла это. Это отвратительно», — призналась Вайзер.

В комментариях к новости люди поблагодарили женщину за то, что она открыла им правду. Некоторые пользователи предложили компромиссный вариант: смешивать сладкий чай с несладким. Многие посоветовали везде пить воду, чтобы избежать употребления лишнего сахара.