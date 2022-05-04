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2 часа назад

Диетолог рассказала о вреде сочетания шоколада с кофе

Ferra.ruиещё 1

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, почему нельзя сочетать шоколад и кофе.

Диетолог рассказала о вреде сочетания шоколада с кофе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По её словам, эти продукты необходимо употреблять раздельно, потому что вместе они стимулируют расслабление пищеводного сфинктера, разделяющего пищевод и желудок. В результате в пищевод забрасывается желудочный секрет, что приводит к изжоге.

«Эти продукты надо разделить: кофе пить отдельно (например, с пастилой), а шоколад — с чаем в другой прием пищи. И никогда не пить и не есть эти продукты натощак»,

— отметила Дианова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Майонез,Нурия Дианова,
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