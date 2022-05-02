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2 часа назад

Врачи объяснили, почему полезно есть супы

Даша Краснова

Большинство из нас с детства приучали есть суп. Диетологи объяснили, почему это настолько полезно.

Врачи объяснили, почему полезно есть супы
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам специалистов, главная задача супов – подготовить желудок к приему тяжелой пищи. Этому способствуют жидкая консистенция первого блюда, вареные мясо и овощи. При варке овощи сохраняют больше полезных веществ, отметили в Управлении Роспотребнадзора.

Супы представляют собой сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. После отваривания продуктов белки лучше усваиваются организмом, поскольку структура их молекул частично разрушается.

К другим полезным свойствам супов медики относят: согревающие свойства, нормализацию кровяного давления, быстрое утоление голода, восстановление баланса жидкости и улучшение общего самочувствия.

Например, гороховый суп улучшает обмен веществ и помогает избавиться от лишних килограммов, так как он хорошо усваивается и стимулирует перистальтику кишечника. Куриный – тормозит инфекционные процессы и будет полезен при простудных заболеваниях. А овощной поможет похудеть и способствует очищению организма.

До этого мы рассказывали, какие продукты повышают уровень сахара в крови.

Еда,Роспотребнадзор,
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