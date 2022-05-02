Медики назвали ТОП-10 продуктов для улучшения сна

Научные исследования показывают, что некоторые продукты обладают успокаивающим и даже отчасти снотворным эффектом.

Их употребление расслабляет человека, успокаивает нервную систему, разгружает мозг, что способствует более быстрому засыпанию и более спокойному сну.

Единственное, о чем нужно помнить, любой из этих продуктов принесет пользу в виде легкого перекуса, а не в виде плотного позднего ужина.