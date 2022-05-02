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2 часа назад

Медики назвали ТОП-10 продуктов для улучшения сна

Inc-News

Научные исследования показывают, что некоторые продукты обладают успокаивающим и даже отчасти снотворным эффектом.

Медики назвали ТОП-10 продуктов для улучшения сна
Фото: Inc-NewsInc-News

Их употребление расслабляет человека, успокаивает нервную систему, разгружает мозг, что способствует более быстрому засыпанию и более спокойному сну.

В список таких продуктов медики включили овощи, зелень, авокадо, виноград, бобовые, фисташки, бананы, лосось, киви и семечки.

Единственное, о чем нужно помнить, любой из этих продуктов принесет пользу в виде легкого перекуса, а не в виде плотного позднего ужина.

Еда,
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