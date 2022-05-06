В СССР не было фуа-гра и сашими из тунца, зато были простые, но очень вкусные блюда. Одно из самых популярных советских блюд — азу по-татарски. Это традиционное татарское блюдо состоит из обжаренных кусочков мяса, тушенных с томатами, картофелем, соленым огурцом в остром соусе.