В СССР не было фуа-гра и сашими из тунца, зато были простые, но очень вкусные блюда. Одно из самых популярных советских блюд — азу по-татарски. Это традиционное татарское блюдо состоит из обжаренных кусочков мяса, тушенных с томатами, картофелем, соленым огурцом в остром соусе.
О том, как сделать мясо сочным, а картофель хрустящим, рассказал шеф-повар Александр Журкин в программе "Будь, готовь!" на канале Мир24.
Картофель – 2 шт.
Огурцы соленые – 2 шт.
Томаты – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Вырезка говядины – 300 г
Петрушка – 5 г
Томатная паста – 40 г
Мука – 50 г
Соль, перец – по вкусу
Смотрите видео, чтобы узнать подробный рецепт знаменитого советского блюда.