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42 минуты назад

Как приготовить знаменитое советское азу по-татарски: видео

Диана Товсепова

В СССР не было фуа-гра и сашими из тунца, зато были простые, но очень вкусные блюда. Одно из самых популярных советских блюд — азу по-татарски. Это традиционное татарское блюдо состоит из обжаренных кусочков мяса, тушенных с томатами, картофелем, соленым огурцом в остром соусе.

О том, как сделать мясо сочным, а картофель хрустящим, рассказал шеф-повар Александр Журкин в программе "Будь, готовь!" на канале Мир24.

Нам понадобится:

Картофель – 2 шт.

Огурцы соленые – 2 шт.

Томаты – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Вырезка говядины – 300 г

Петрушка – 5 г

Томатная паста – 40 г

Мука – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, чтобы узнать подробный рецепт знаменитого советского блюда.

Еда,Видео,Александр Журкин,
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