Что нужно есть для улучшения работы печени

Врач-диетолог Нурия Дианова объяснила, какой продукт может помочь для профилактики и борьбы с жировыми отложениями в печени.

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Специалист отметила, что это творог. Если есть его в среднем по 50 граммов в день, это поможет печени. В твороге содержится полезная для этого органа аминоксилота — метионин, которая улучшает метаболизм клеток печени и способствует уменьшению жировой ткани.

По мнению Диановой, норма творога — 50 граммов. Но мужчинам можно есть и 100 граммов. Причём творог можно употреблять во время любого приёма пищи: на завтрак — 50 граммов, на обед и ужин — 100 граммов.

«Творог имеет в составе одно из лучших сочетаний веществ. В том числе там есть метионин. Эта аминокислота очень классно работает с печенью, с любыми заболеваниями печени. Я бы сказала, что метионин способствует уменьшению количества жира в печени. Языком научным можно сказать, что творог улучшает метаболизм клеток печени»,

— объяснила врач.