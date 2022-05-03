Квас — один из самых древних русских напитков. Его готовят на основе брожения из муки и солода или из сухого ржаного хлеба. Некоторые хозяйки используют свеклу, фрукты и ягоды.

Блогер @bistrie.recepty2.0 поделился способом приготовления идеального кваса всего за три часа. Соответствующий ролик мужчина опубликовал в своем TikTok-аккаунте.

Шеф-повар предложил отойти от классического рецепта и использовать для приготовления напитка сахар, дрожжи, лимонную кислоту и цикорий. Он также посоветовал провести эксперимент: дать попробовать напиток своим близким, но не говорить, из чего он сделан, чтобы они сами попробовали догадаться.

Ролик собрал почти 330 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев. Многие пользователи шутили, что столкнулись с проблемами желудочно-кишечного тракта, приготовив квас по рецепту блогера. Но нашлись и те, кто искренне поблагодарил мужчину:

"Спасибо огромное за рецепт. Очень вкусный квас получился. Делала по вашему рецепту. Всем, кто попробовал, понравился. Вкус детства и очень быстро, супер!"