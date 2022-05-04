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22 минуты назад

Когда полезная овсянка превращается в опасный продукт

Inc-News

Овсяную кашу часто рекомендуют, как полезный и хорошо насыщающий продукт. Но стоит помнить о некоторых ее «подводных камнях».

Когда полезная овсянка превращается в опасный продукт
Фото: pixabay.compixabay.com

Например, входящая в состав овсянки фитиновая кислота в больших объемах может вымывать кальций из организма и тем самым ослаблять костную ткань.

Но в первую очередь, напоминают медики, этот продукт противопоказан людям, страдающим непереносимостью белка злаков. В этом случае можно нажить серьезные проблемы с кишечником.

Диабетикам тоже лучше не налегать на это блюдо, ибо оно способно спровоцировать дополнительные скачки сахара в крови. И все может закончиться серьезным приступом.

И, наконец, склонным к полноте гражданам стоит помнить о том, что в составе промышленного продукта часто содержатся сладкие добавки типа коричневого сахара.

Еда,
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