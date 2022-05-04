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1 час назад

5 полезных свойств шпината

Сибмеда

Шпинат – одна из наиболее распространённых и доступных культур листовой зелени, которую сегодня легко приобрести круглый год в магазине, а летом – вырастить на грядке. Что нужно знать о свойствах шпината, чтобы включать в рацион с пользой для здоровья?

5 полезных свойств шпината
Фото: СибмедаСибмеда

Специалисты Роскачества рассказали об особенностях состава шпината, которые придают ему полезные свойства.

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1. Белок

Шпинат – лидер по содержанию белка в своей категории: в 100 г этой культуры содержится 3 г белка. Конечно, по сравнению с мясом или молочными продуктами это немного, но для зелени такой показатель можно считать рекордом. Особенно это актуально для людей, которые отказываются от животного белка – им желательно выбирать растительные продукты, максимально богатые белком.

2. Калий

Эта особенность делает шпинат ценным компонентом рациона питания людей с гипертоний: калий, выступая антагонистом натрия, способствует снижению артериального давления. Помимо калия, шпинат богат и другими полезными минералами – железом, кальцием, магнием и марганцем.

3. Витамины А и К

В 100 г шпината содержится две суточные нормы витамина А и шесть суточных норм витамина К. Правда, последнее обстоятельство важно учитывать людям, склонным к образованию тромбозов, а также принимающих препараты, направленные на снижение свёртываемости крови. Для них большие дозы витамина К недопустимы, поэтому от шпината лучше отказаться.

4. Низкая калорийность

В 100 г шпината содержится всего 23 ккал, поэтому этот продукт может служить отличным гарниром к любому блюду и незаменим на программах по снижению веса. С помощью шпината легко «добирать» рекомендуемое количество овощей в сутки, не боясь превысить калораж.

5. Клетчатка

Богат шпинат и клетчаткой, которая необходима для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Правда, для получения максимального количества клетчатки из шпината его рекомендуется употреблять в пищу в свежем виде. А вот на усвоение микроэлементов термическая обработка повлияет только положительно: в процессе обработки в шпинате снижается содержание фитиновый кислоты, которая затрудняет их усвоение. Снизить содержание этого вещества поможет и предварительное замачивание зелени в воде.

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