Диетологи предупредили об опасности пережаренного шашлыка

В пережаренном мясе вырабатываются канцерогены, которые провоцируют онкологические заболевания. Об этом предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Длительная термическая обработка на костре приводит к образованию канцерогенов. Канцерогены, как известно, вызывают онкологические заболевания. Также обугливание пищи может нести вред для слизистой желудочного тракта, когда человек употребляет такие продукты,

— рассказала она.

Специалист отметила, что твердая корочка на мясе также может причинить вред слизистой пищевода, желудка и кишечника.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, в свою очередь, отметил, что пережаренное мясо ускоряет процесс старения организма. Не рекомендуется, по его словам, также злоупотреблять солью. А полезным гарниром для мясных блюд могут стать овощи, а также крупа, бобовые и грубый хлеб.