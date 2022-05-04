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2 часа назад

Диетологи предупредили об опасности пережаренного шашлыка

Вечерняя Москваиещё 2

В пережаренном мясе вырабатываются канцерогены, которые провоцируют онкологические заболевания. Об этом предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Диетологи предупредили об опасности пережаренного шашлыка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Длительная термическая обработка на костре приводит к образованию канцерогенов. Канцерогены, как известно, вызывают онкологические заболевания. Также обугливание пищи может нести вред для слизистой желудочного тракта, когда человек употребляет такие продукты,

— рассказала она.

Специалист отметила, что твердая корочка на мясе также может причинить вред слизистой пищевода, желудка и кишечника.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, в свою очередь, отметил, что пережаренное мясо ускоряет процесс старения организма. Не рекомендуется, по его словам, также злоупотреблять солью. А полезным гарниром для мясных блюд могут стать овощи, а также крупа, бобовые и грубый хлеб.

Русакова добавила, что полезны в том числе овощи-гриль, так как в них сохраняются витамины. Однако специалист подчеркнула, что их не стоит сильно зажаривать и добавлять слишком много масла, передает URA.RU.

Михаил Гинзбург,Дарья Русакова,
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