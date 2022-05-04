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2 часа назад

Диетолог рассказала, почему нельзя есть слишком много овощей

Letidor.ru

Принято считать, что чем больше в рационе человека свежих овощей или фруктов, тем лучше. Врачи-диетологи утверждают, что в составе здорового рациона половину должны составлять продукты с высоким содержанием клетчатки, к тому же, овощи — отличный перекус для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Подробности читайте в нашей новости.

Диетолог рассказала, почему нельзя есть слишком много овощей
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-диетолог Кристи Рут предупредила о вреде избыточного количества клетчатки для организма, это может вызвать проблемы с пищеварением, негативно отразиться на слизистой желудка.

Увеличение потребления растворимой клетчатки может на самом деле вызвать запор, особенно без достаточного количества воды, если вы едите очень много овощей, то необходимо увеличить потребление жидкости.

— отмечает Рут.

Специалист также отметила, что избыток клетчатки также может привести к вздутию живота и диарее. Врач считает, что если человек ест овощи каждый день, то употреблять клетчатку в виде БАДов не стоит — это лишь увеличит нагрузку на организм и не принесет пользы, сообщает портал Eat This.

Еда,
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