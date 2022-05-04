Диетолог рассказала, почему нельзя есть слишком много овощей

Принято считать, что чем больше в рационе человека свежих овощей или фруктов, тем лучше. Врачи-диетологи утверждают, что в составе здорового рациона половину должны составлять продукты с высоким содержанием клетчатки, к тому же, овощи — отличный перекус для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-диетолог Кристи Рут предупредила о вреде избыточного количества клетчатки для организма, это может вызвать проблемы с пищеварением, негативно отразиться на слизистой желудка.

Увеличение потребления растворимой клетчатки может на самом деле вызвать запор, особенно без достаточного количества воды, если вы едите очень много овощей, то необходимо увеличить потребление жидкости.

— отмечает Рут.