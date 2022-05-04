6 секретов, как приготовить картофельное пюре без комочков

Многие дети (да и взрослые) терпеть не могут картофельное пюре с комочками. Рассказываем секреты, как приготовить гарнир так, чтобы он вышел нежным, однородным и почти идеальным.

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Разрезать картофель на части

Слишком большие клубни могут не провариться и остаться сырыми в середине. Их чуть сложнее растолочь: поэтому в пюре берутся комочки. Чтобы этого не произошло, разрежьте их на средние кусочки.

Класть в холодную воду

Это также необходимо, чтобы картофель равномерно проварился. На этом этапе важно посолить воду.

Использовать качественную толкушку

Наши бабушки использовали деревянную толкушку, похожую на скалку. Несмотря на любовь к традициям, вынуждены сказать, что такие толкушки оставляют больше всего комочков. Из-за небольшой площади соприкосновения с продуктом ими сложно промять корнеплоды, не оставив ни одного комочка.

Современные хозяйки покупают картофелемялки из алюминия, пластмассы и тефлона. Такие инструменты не только удобней и легче, но и не впитывают запахи, а также способны взбивать гарнир.

Если вы готовите пюре очень часто, приобретите пресс для пюре: инструмент похож на большую чеснокодавилку. С его помощью легко растолочь целую порцию пюре за пару нажатий.

Разминать в той же посуде

Горячий картофель легче всего размять в идеальное пюре. Счет идет на секунды: вылейте остатки воды и быстро начинайте толочь.

Добавить сливочное масло и яйцо

Оба продукта сделают текстуру мягкой, нежной и максимально однородной. Если вы не любите яйца, то оставьте хотя бы масло и не бойтесь положить двойную порцию.

Добавить только что согретое молоко