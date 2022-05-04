6 секретов, как приготовить картофельное пюре без комочков

Многие дети (да и взрослые) терпеть не могут картофельное пюре с комочками. Рассказываем секреты, как приготовить гарнир так, чтобы он вышел нежным, однородным и почти идеальным.
Слишком большие клубни могут не провариться и остаться сырыми в середине. Их чуть сложнее растолочь: поэтому в пюре берутся комочки. Чтобы этого не произошло, разрежьте их на средние кусочки.
Это также необходимо, чтобы картофель равномерно проварился. На этом этапе важно посолить воду.
Наши бабушки использовали деревянную толкушку, похожую на скалку. Несмотря на любовь к традициям, вынуждены сказать, что такие толкушки оставляют больше всего комочков. Из-за небольшой площади соприкосновения с продуктом ими сложно промять корнеплоды, не оставив ни одного комочка.
Современные хозяйки покупают картофелемялки из алюминия, пластмассы и тефлона. Такие инструменты не только удобней и легче, но и не впитывают запахи, а также способны взбивать гарнир.
Если вы готовите пюре очень часто, приобретите пресс для пюре: инструмент похож на большую чеснокодавилку. С его помощью легко растолочь целую порцию пюре за пару нажатий.
Горячий картофель легче всего размять в идеальное пюре. Счет идет на секунды: вылейте остатки воды и быстро начинайте толочь.
Оба продукта сделают текстуру мягкой, нежной и максимально однородной. Если вы не любите яйца, то оставьте хотя бы масло и не бойтесь положить двойную порцию.
Согрейте молоко перед добавлением и вливайте маленькими порциями, периодически помешивая.