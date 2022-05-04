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30 минут назад

5 продуктов, которые заменят муку

Мира Маркина

Некоторые хозяйки отказываются от пшеничной муки: из-за аллергии, непереносимости или желания попробовать что-то новое. Рассказываем, чем можно заменить муку в сладких и соленых блюдах.

5 продуктов, которые заменят муку
Фото: unsplash.comunsplash.com

Крахмал

Кукурузный или картофельный крахмал спокойно заменит муку в пирожках, сладкой выпечке и густых соусах. С ним можно еще и сэкономить: одна ложка крахмала равняется двум ложкам муки.

Овсянка: отруби и хлопья

Отличная альтернатива при выпекании блинчиков и панкейков. Так называемый «овсяноблин» с яйцом и сыром — вообще лучший друг поклонников ЗОЖ. Главное перед готовкой — тщательно растолочь отруби, чтобы не было слишком крупных кусков. Еще нельзя брать для выпечки слишком дешевые варианты: при выпекании они могут горчить.

Манная крупа

Отлично заменит муку в блюдах с творогом: сырниках, запеканках, чизкейках. Перед готовкой крупу необходимо залить водой, чтобы та немного разбухла.

Измельченное печенье

Овсяное, песочное, чайное, крекеры — подойдет любое. Разломите его на части в руках, поместите в блендер и измельчите до порошкообразного состояния.

Панировочные сухари

Принцип тот же, что с печеньем, но такую муку можно добавлять и в соленую выпечку.

Бонус: другая мука

Если в магазине закончилась пшеничная мука, берите любую другую: ржаную, кукурузную, ячменную, соевую, гороховую, гречневую или рисовую. Результат получится другим, но не факт, что хуже.

Еда,
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