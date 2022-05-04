Инструкция: что взять с собой на пикник в парке

Даже если вы не обзавелись дачей, всегда можно провести выходные с друзьями на свежем воздухе. Еще лучше совместить прогулку с перекусом на воздухе. "Рамблер" расскажет, как подготовиться к пикнику.
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Если вы собираетесь на пикник в городе, лучше всего идти в тот парк, где больше лесного массива, чем дорожек для прогулок и кафе для питания. Это может быть Мещерский лес, Ботанический сад или Серебрянный бор. Кто-то и вовсе предпочитает выезжать в лес за город.
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Если погода теплая, вам понадобится плед, на котором можно сидеть. Это может быть синтетический или хлопковый плед. Для прохладных дней существуют непромокающие пледы со специальной прорезиненной прокладкой от влаги или специальные туристические сидушки.
Некоторые люди стремятся воссоздать в жизни образ идеального пикника и покупают специальную корзинку, которая хорошо смотрится на фото. Но заменить ее может авоська или рюкзак, для некоторых продуктов можно использовать термопакет, который сохранит напитки холодными, а разогретую еду оставит теплой.
Пикник не предполагает, что вы будете готовить на месте. Лучше всего в качестве еды для пикника подойдут легкие сэндвичи с огурцом, твердым сыром, копченым мясом или рыбой. С собой можно взять свежие фрукты, овощи, орехи и снеки. Продукты, которые необходимо помыть, лучше помыть заранее и положить в пластиковый контейнер.
Чтобы сократить время сборов, некоторые заказывают еду с собой. Наибольшей популярностью пользуется пицца, пироги или любая холодная еда. В качестве питья с собой можно взять термос с чаем, соки или воду в зависимости от погоды. За город также можно взять и спиртные напитки, за которые в черте города вас могут оштрафовать.
Залог хорошего пикника и веселого настроения – правильно выбранные развлечения. Поговорите с друзьями и решите, чем вы займетесь во время отдыха. Это могут быть игры спортивные или настольные – фрисби, бадминтон, "Крокодил" или "Активити", "Имаджинариум".
Важными вещами будут мешки для мусора, чтобы оставить природу в первозданном видее, портативная зарядка, влажные салфетки, средства от насекомых и головные уборы.