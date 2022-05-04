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16 минут назад

Диетолог Будасси высказалась о пользе красной рыбы

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Врач-терапевт, диетолог, специалист направления фитнес-тестирования X-Fit Маргарита Будасси высказалась о пользе красной рыбы.

Диетолог заявила о пользе красной рыбы
Фото: RT на русскомRT на русском

«Красная рыба является ценным продуктом питания, который подходит почти при любом виде диеты и питания для детей старше двух лет и взрослых (при условии, что на этот продукт нет аллергии)»,

— цитирует эксперта «Газета.Ru».

Как отметила Будасси, красная рыба насыщает организм качественным белком и аминокислотами, повышает настроение за счёт содержания триптофана, снижает активность воспалительных процессов за счёт омега-3 жирных кислот.

Эксперт добавила, что дикая рыба более полезна.

«Семгу и форель можно заменить на любую другую морскую жирную рыбу. Более бюджетные источники белка и жирных кислот омега-3 — это сельдь, скумбрия, горбуша, сардины, печень трески. Их лучше употреблять в солёном или печеном виде»,

— добавила Будасси.

Еда,
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