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33 минуты назад

Названы помогающие при расстройстве желудка и тошноте продукты

Lenta.ru

Диетолог Молли Хембри назвала продукты, которые спасают от тошноты и помогают справиться с расстройством желудка. Слова эксперта приводит издание Eat This, Not That!.

Названы помогающие при расстройстве желудка и тошноте продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первое место диетолог отдала имбирю. Пастилки, жевательные резинки, конфеты, ароматизированные напитки, чаи, настойки и добавки с имбирем подавляют тошноту, вызванную восстановительным периодом после операции, беременностью, химиотерапией, укачиванием и расстройством желудка, рассказала она.

На втором месте по эффективности, по мнению Хембри, находятся бананы. Эти плоды в сочетании с небольшим количеством риса и яблочного пюре приводят пищеварение в норму и являются отличным методом борьбы с тошнотой, болью в животе, диареей и рвотой.

Тосты, бульон без соли и специй, фруктовое эскимо, а также крендельки, по словам диетолога, также помогают cправиться с приступами тошноты при расстройстве желудка.

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