Диетолог перечислила самые опасные продукты

Трансжиры, сахар, соль, консерванты и промышленные добавки — такие продукты наносят наибольший вред человеку. Кроме того, вредна для здоровья неправильная обработка пищи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, опасность для человека представляют трансжиры, которые могут образовываться разными путями.

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"Опасны все гидрогенизированные жиры: когда берется любое растительное масло, кроме пальмового (и то его частично гидрогенизируют), и из жидкого делается твердым. Второй путь: когда мы жарим, особенно, когда начинается дымление. У каждого масла есть своя точка дымления. Льняное масло и вообще все нерафинированные масла очень быстро начинают дымить и становятся канцерогенными",

— пояснила врач.

Диетолог отметила, более устойчивыми к нагреванию являются рафинированные масла: для жарки лучше выбирать именно их. Топленое масло будет еще более стойким к нагреву, заметила эксперт.

При нагреве масел выделяется опасный канцероген, вызывающий рак, предупредила Соломатина.

"В маслах, особенно когда они дымятся, образуется акриламид — канцероген, вызывающий мутации и разрушения клетки. Если все это добирается до ядра, клетка перестает сама себя убивать и начинает бесконтрольно делиться — начинается онкология. Клетка начинает «путешествовать» по организму, дочерние клетки оседают в других частях тела — это уже метастазы, которые буквально человека "съедают",

— рассказала диетолог.

Консерванты, красители и усилители в пище вызывают образование так называемых свободных радикалов, разрушающих клетки организма. Это один из механизмов старения и заболевания, уточнила собеседница «ВМ».

Переизбыток сахара также опасен для организма, отметила диетолог.

"Добавленный сахар содержится в конфетах, печенье, белой муке, обработанных крупах. Мы просто не можем это количество энергии израсходовать: за мамонтами не бегаем, от диких зверей не спасаемся. Сахар остается в кровяном русле и фактически разъедает эндотелий сосудов, вызывает микровоспаления. Организм пытается это как-то «залепить» холестерином, который в воспаленной печени синтезируется неправильно. Образуется атеросклеротическая бляшка, которая может привести к инфаркту и инсульту",

— предупредила врач.