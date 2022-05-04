3 фитнес-десерта, которые не повлияют на вашу фигуру

Даже в процессе активной подготовки к летнему сезону не стоит отказывать себе в приятном. Конечно, поглощать пачками печенье не стоит, а вот приготовить вкусный и, главное, безопасный для фигуры десерт точно можно. Мы собрали для вас самые аппетитные рецепты.

Банановое мороженое

Что нам понадобится: Сливки 20% — 100 мл.

Бананы — 2 шт.

Сахарная пудра — 1 ст.л.

Лимонный сок — 1 ст.л.

Фрукты по вкусу.

Как готовим:

Измельчаем бананы с помощью мощного блендера, перед этим бананы нужно слегка заморозить. В емкость добавляем пудру, сливки, лимонный сок и снова взбиваем. По желанию можно добавить какао и перемешать. Замораживаем получившуюся массу около двух часов. Готово!

Мусс с ягодами

Что нам понадобится: Сливки — 90 г.

Ягоды по вкусу — 100 г.

Агар-агар — треть чайной ложки.

Творог — 300 г.

Мед — 20 г.

Как готовим:

Измельчаем ягоды также в блендере, пока не добьётесь однородной массы. Далее добавляем агар-агар и перемешиваем. Вам потребуется примерно пару минут, чтобы вскипятить массу на небольшом огне. Творог и сливки взбиваем отдельно и перемешиваем. Добавляем в творожную массу фруктовую и взбиваем в блендере. Теперь можно разливать по креманкам и ставить в холодильник на полчаса или час. Украшаем каждую порцию свежими ягодами.

Фитнес-чизкейк

Что нам понадобится: Мука — 1 стакан.

Творог — 300 г.

Ванилин — 2 г.

Яйца — 2 шт.

Как готовим: