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1 час назад

3 фитнес-десерта, которые не повлияют на вашу фигуру

WomanHit.ru

Даже в процессе активной подготовки к летнему сезону не стоит отказывать себе в приятном. Конечно, поглощать пачками печенье не стоит, а вот приготовить вкусный и, главное, безопасный для фигуры десерт точно можно. Мы собрали для вас самые аппетитные рецепты.

3 фитнес-десерта, которые не повлияют на вашу фигуру
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Банановое мороженое

Что нам понадобится:

  • Сливки 20% — 100 мл.
  • Бананы — 2 шт.
  • Сахарная пудра — 1 ст.л.
  • Лимонный сок — 1 ст.л.
  • Фрукты по вкусу.

Как готовим:

Измельчаем бананы с помощью мощного блендера, перед этим бананы нужно слегка заморозить. В емкость добавляем пудру, сливки, лимонный сок и снова взбиваем. По желанию можно добавить какао и перемешать. Замораживаем получившуюся массу около двух часов. Готово!

Мусс с ягодами

Что нам понадобится:

  • Сливки — 90 г.
  • Ягоды по вкусу — 100 г.
  • Агар-агар — треть чайной ложки.
  • Творог — 300 г.
  • Мед — 20 г.

Как готовим:

Измельчаем ягоды также в блендере, пока не добьётесь однородной массы. Далее добавляем агар-агар и перемешиваем. Вам потребуется примерно пару минут, чтобы вскипятить массу на небольшом огне. Творог и сливки взбиваем отдельно и перемешиваем. Добавляем в творожную массу фруктовую и взбиваем в блендере. Теперь можно разливать по креманкам и ставить в холодильник на полчаса или час. Украшаем каждую порцию свежими ягодами.

Фитнес-чизкейк

Что нам понадобится:

  • Мука — 1 стакан.
  • Творог — 300 г.
  • Ванилин — 2 г.
  • Яйца — 2 шт.

Как готовим:

Просеиваем муку, и замешиваем тесто с мукой и добавленными яйцами. Запекаем тесто на противене примерно 20 минут. Пока тесто «доходит», взбиваем творог с ванилином. На готовое тесто выкладываем творожную массу и снова отправляем в духовку. Оставляем в духовке на 10 минут.

Еда,
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