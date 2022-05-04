3 фитнес-десерта, которые не повлияют на вашу фигуру

Даже в процессе активной подготовки к летнему сезону не стоит отказывать себе в приятном. Конечно, поглощать пачками печенье не стоит, а вот приготовить вкусный и, главное, безопасный для фигуры десерт точно можно. Мы собрали для вас самые аппетитные рецепты.
Измельчаем бананы с помощью мощного блендера, перед этим бананы нужно слегка заморозить. В емкость добавляем пудру, сливки, лимонный сок и снова взбиваем. По желанию можно добавить какао и перемешать. Замораживаем получившуюся массу около двух часов. Готово!
Измельчаем ягоды также в блендере, пока не добьётесь однородной массы. Далее добавляем агар-агар и перемешиваем. Вам потребуется примерно пару минут, чтобы вскипятить массу на небольшом огне. Творог и сливки взбиваем отдельно и перемешиваем. Добавляем в творожную массу фруктовую и взбиваем в блендере. Теперь можно разливать по креманкам и ставить в холодильник на полчаса или час. Украшаем каждую порцию свежими ягодами.
Просеиваем муку, и замешиваем тесто с мукой и добавленными яйцами. Запекаем тесто на противене примерно 20 минут. Пока тесто «доходит», взбиваем творог с ванилином. На готовое тесто выкладываем творожную массу и снова отправляем в духовку. Оставляем в духовке на 10 минут.