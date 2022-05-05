Биолог рассказала об опасности подсластителей

"Мозг не может отличить, настоящая глюкоза попадет в кровь или сладкая ерунда, то есть подсластитель. Чтобы регулировать уровень глюкозы, мозг дает команду поджелудочной железе, что надо глюкозу снизить с помощью инсулина, хотя глюкозы как таковой в еде не было. В итоге получается, что подсластитель провоцирует выброс большого количества инсулина, что может привести к развитию инсулинорезистентности, а в итоге и к диабету второго типа", - отметила Ирина Мальцева.