Биолог рассказала об опасности подсластителей

Многие люди, страдающие диабетом второго типа, заменяют сахар искусственными подсластителями. Но биолог Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik рассказала о механизме действия заменителей сахара на организм.
Вкусовые рецепторы находятся не только в ротовой полости, но и внутри организма. Поэтому, когда подсластитель попадает в организм с пищей, то рецепторы реагируют на него также, как и на глюкозу. Происходит выброс инсулина, даже если реально глюкозы в еде нет. Таким образом, на самом деле заменители сахара вредят здоровью сильнее, чем сам сахар, считает специалист.
"Мозг не может отличить, настоящая глюкоза попадет в кровь или сладкая ерунда, то есть подсластитель. Чтобы регулировать уровень глюкозы, мозг дает команду поджелудочной железе, что надо глюкозу снизить с помощью инсулина, хотя глюкозы как таковой в еде не было. В итоге получается, что подсластитель провоцирует выброс большого количества инсулина, что может привести к развитию инсулинорезистентности, а в итоге и к диабету второго типа", - отметила Ирина Мальцева.
В итоге, люди, имеющие диабет, не могут удержать показатели уровня сахара в крови в норме, а здоровые могут заполучить сахарную болезнь второго типа.
Что же делать? Вместо подсластителей эксперт советует есть на десерт фрукты и ягоды.