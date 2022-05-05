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2 часа назад

Биолог рассказала об опасности подсластителей для диабетиков

Российская Газетаиещё 12

Многие люди, страдающие диабетом второго типа, заменяют сахар искусственными подсластителями. Но биолог Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik рассказала о механизме действия заменителей сахара на организм.

Биолог рассказала об опасности подсластителей
Фото: российская газетароссийская газета

Вкусовые рецепторы находятся не только в ротовой полости, но и внутри организма. Поэтому, когда подсластитель попадает в организм с пищей, то рецепторы реагируют на него также, как и на глюкозу. Происходит выброс инсулина, даже если реально глюкозы в еде нет. Таким образом, на самом деле заменители сахара вредят здоровью сильнее, чем сам сахар, считает специалист.

"Мозг не может отличить, настоящая глюкоза попадет в кровь или сладкая ерунда, то есть подсластитель. Чтобы регулировать уровень глюкозы, мозг дает команду поджелудочной железе, что надо глюкозу снизить с помощью инсулина, хотя глюкозы как таковой в еде не было. В итоге получается, что подсластитель провоцирует выброс большого количества инсулина, что может привести к развитию инсулинорезистентности, а в итоге и к диабету второго типа", - отметила Ирина Мальцева.

В итоге, люди, имеющие диабет, не могут удержать показатели уровня сахара в крови в норме, а здоровые могут заполучить сахарную болезнь второго типа.

Что же делать? Вместо подсластителей эксперт советует есть на десерт фрукты и ягоды.

Еда,Ирина Мальцева,
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