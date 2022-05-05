В России научились делать колбасу для снижения сахара в крови

Доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин рассказал о создании специалистами института вареной колбасы с добавлением лекарственных растений, снижающих уровень сахара в крови.

В обычную вареную колбасу добавляют лекарственный растительный препарат гипогликемического действия «Арфазетин». Это способствует профилактике и лечению сахарного диабета второго типа. Также в колбасу добавлен настой створок фасоли.

Эксперт отметил, что продукт будет востребован среди россиян с преддиабетом и диабетом второго типа. Общее количеств таких людей в России насчитывает порядка 5,1 млн.

Лечебная колбаса позволит снизить импортозависимость от зарубежных препаратов для профилактики и лечения диабета. При этом стоить такая колбаса будет примерно такая же, как и обычная вареная — вместо молочного сырья в рецептуре будет использоваться продукт переработки фасоли.