Обойдемся ли без пальмового масла

В конце апреля Индонезия, а вслед за ней и Малайзия, объявили о прекращении экспорта пальмового масла.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Россиян это не расстроило: «Теперь наши производители перестанут по поводу и без класть в свои продукты вредную «пальму». Как бы нам всем этого ни хотелось, до этого дело вряд ли дойдет.

Видео дня

На долю Индонезии, являющейся производителем пальмового масла №1 в мире, приходится значительная часть всего экспорта этого специфического продукта, но его удается производить все меньше, и на днях власти страны приняли решение «некоторое время» не отгружать свою «пальму» иностранным партнерам. Говорят, самим не хватает. Вслед за Индонезией на такой шаг пошла и Малайзия, хотя ее доля в импорте масла из пальмы не так велика.

Россия, как известно, большая любительница данного продукта. В 2021 году страна ввезла 1,1 млн тонн «пальмы» (на 7,2% больше, чем годом ранее), причем 97% импорта представляло индонезийское сырье. По данным «Агроэкспорта» при Минсельхозе, около 30% пальмового масла идет на производство кондитерских изделий, четверть - на производство пищевых концентратов, чипсов и продукции быстрого приготовления, 15% - на хлебобулочные изделия, 14% - на молочную продукцию. При этом уже много лет вокруг «пальмы» ведутся ожесточенные споры. Политики и врачи буквально кричат о том, что постоянное употребление пальмового масла провоцирует онкозаболевания (в сырье, которое закупает РФ, содержатся глицидиловые эфиры - сильные канцерогены), а также приводит к образованию отложений в артериях из-за снижения антиоксидантных свойств растительного жира. Но споры спорами, а никаких ограничений по использованию «пальмы» в продуктах никто не рискует принимать. Так может, возникшие у Индонезии и Малайзии трудности, повлекшие приостановку ими экспорта, вынудят наконец Россию сократить использование «пальмы» при производстве пищевых продуктов? Не будет поставок масла - будет здоровая еда!

Радоваться, похоже, рано. Дело в том, что пальмовое масло сильно удешевляет все, куда его добавляют, поэтому, отказавшись от него, останемся без продуктов по доступной цене. Если сейчас ввести советские «безпальмовые» ГОСТы, прилавки опустеют, а на натуральные продукты денег у большинства граждан страны банально не хватит. К примеру, в вафлях заменить пальмовое масло можно только супердорогим кокосовым маслом, а завалить страну только натуральным сливочным маслом, сыром и настоящим творогом просто нереально: в России нет столько коров и столько молокозаводов, чтобы напоить и накормить молочкой 145 млн человек.

Одним словом, одномоментно в нынешних и без того сложных экономических условиях заменить пальмовое масло другим жиром будет ой как непросто. Ему на смену могут прийти, например, соевое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое и другие пищевые масла и свиной жир, но такие замены все равно неизбежно приведут к удорожанию продукции, так как для этого потребуется изменить технологии производства, сменить логистические цепочки, поставщиков и т. д.

- Россия крайне зависима от поставок пальмового масла, - говорит аналитик Анатолий Несмиян. - Проблема в бедности населения, которое не может позволить себе нормальную еду, а потому вынуждено покупать некачественные суррогаты, основу которых как раз и составляет пальмовое масло. Это реальная проблема, и в случае дефицита пальмового масла мы не станем есть более здоровую пищу, мы станем есть такую же отраву, но более дорогую. Нормальная же еда подорожает еще сильнее.

Впрочем, некоторые эксперты уверяют, что даже после введения Индонезией эмбарго на поставки пальмового масла в нашей стране все останется по-прежнему.

- Указанный Индонезией запрет имеет отношение только к сырому маслу, нерафинированному и недезодорированному, которое Россия не импортирует, - говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. - Мы считаем, что рынок останется в тех же параметрах, которые были до этого. В целом есть общая ниша по растительным маслам, которые взаимосвязаны и увязаны между собой по цене, и поэтому говорить о каком-либо серьезном изменении рынка неправильно.