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1 час назад

Врач порекомендовала продукты для "разгрузки" организма

Агентство «Москва»

В качестве разгрузочных продуктов в межпраздничный период можно использовать яичные белки и грейпфруты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

Врач порекомендовала продукты для "разгрузки" организма
Фото: pixabay.compixabay.com

«В качестве разгрузочной программы могут быть белки и грейпфруты. 10 приемов пищи: пять белков вкрутую сваренных яиц и пять грейпфрутов. До 20:00 - максимум до 22:00 - вечера чередовать через каждый час или полтора максимум. Грейпфрут поддерживает детоксикацию и подщелачивает организм, что немаловажно для разгрузки. Но только если у человека нет кардиологической терапии - не всегда грейпфрут сочетается с этой терапией», - сказала Королева.

Она подчеркнула, что такую разгрузочную диету можно соблюдать два-три дня.

«И ничего, кроме этого, больше не есть, но пить много обычной воды - не меньше, чем 2,5 литра, и одну-две чашки зеленого или травяного чая», - пояснила Королева.

Кроме того, в качестве разгрузочного продукта эксперт рекомендовала использовать отварную гречку.

«Мы взяли стакан ядрицы гречневой, помыли гречку, залили горячей водой и с вечера настояли горячей водой в термосе. Этот объем гречки разделить на шесть приемов на весь предстоящей день и к каждому добавить по среднему свежему огурцу. <...> Вот такие монопрограммы питания позволяют очень быстро привести себя в форму после любых пищевых зигзагов, которые с нами случаются», - сообщила Королева.

Она также отметила, что в разгрузочный день не следует употреблять соль.

«Основная прибавка в весе случается исключительно за счет задержки жидкости - прежде всего, за счет избытка соли, которую мы используем во время праздничных застолий. Жира мы можем набрать в день не более чем 150 г. Если мы прибавили вдруг 5 кг после трех праздничных дней - это не жир, а задержанная в организме жидкость. Поэтому нам надо обеспечить хороший диурез», - заключила Королева.

Еда,Маргарита Королева,ФМБА России,
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