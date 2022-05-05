Названы продукты, понижающие сахар в крови

В рацион следует добавить орехи, горбушу, овсянку и чеснок для того, чтобы снизить уровень сахара в крови. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина изданию Москва 24.

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Диетолог объяснила, что для таких целей нужно добавлять в рацион пищу, богатую участвующими в регуляции уровня сахара веществами.

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По словам врача, к таким веществам в первую очередь относится хром — при его дефиците в несколько раз возрастает риск развития сахарного диабета. Специфический симптом, указывающий на его нехватку — желание поесть сладкого.

Врач-диетолог рекомендует обязательно включить в рацион горбушу и другую морскую рыбу.

"В горбуше более 100% от рекомендуемой суточной нормы потребления хрома в 100 граммах", — объяснила Чехонина в интервью программе "Доктор 24".

Для понижения уровня сахара в крови, по словам специалиста, следует потреблять и растительный белок. В частности, можно выбрать арахис, который несмотря на высокую калорийность, обладает низким гликемическим индексом. Кроме того, он содержит витамин PP, который необходим для здоровья сосудов.

"Дело в том, что, когда страдают сосуды, когда они спазмированные, нарушается кровообращение, нарушается доставка крови, кислорода, а также инсулина к нашим органам и тканям, к рецепторам инсулина. Это приводит в итоге к тому, что развивается инсулинорезистентность", — объясняет медик.

Другой вариант — кешью.

"В орехах содержится очень много магния. В частности, в 100 граммах кешью его больше 60% от рекомендуемой суточной нормы. По результатам некоторых исследований, среди людей, которые недостаточно употребляют магния или имеют его дефицит, риск сахарного диабета в два-три раза выше.", — поясняет Чехонина.

Исследования показали, что положительно на сахар влияет чеснок. Те, кто употреблял его, смогли нормализовать уровень сахара в крови.

"В чесноке присутствует антиоксидант аллицин, который тоже может оказывать благоприятное воздействие на состояние сосудов, на эластичность сосудистой стенки, что способствует улучшению кровообращения", — отмечает эксперт.

Еще один хороший продукт — овсянка. Она обладает свойствами, важными для нормализации углеводного обмена.

"Овсянка содержит полиненасыщенные кислоты, имеет богатый микроэлементный состав. Она богата пищевыми волокнами, которые играют роль дозатора усвоения сахара в нашем организме. Они замедляют усвоение углеводов и способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови. Он не повышается выше нормы, потому что чем медленнее усваиваются углеводы, тем медленнее глюкоза попадает в кровь", — добавила диетолог.