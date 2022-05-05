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1 час назад

Раскрыто неожиданное свойство баклажанной икры

Диана Товсепова

Продукт, употребление которого может снизить риск возникновения рака, назвал врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Раскрыто неожиданное свойство баклажанной икры
Фото: Дело Вкуса, delo-vcusa.ruДело Вкуса, delo-vcusa.ru

По мнению врача, таким неожиданным свойством обладает баклажанная икра.

"Баклажан имеет фиолетовый цвет — любой овощ или фрукт, имеющий яркий насыщенный цвет, обладает очень специфической активностью", — объяснил медик.

Все дел в том, что баклажан содержит антоциан — вещество, предотвращающее рост раковых клеток.

Баклажанная икра также включает в себя морковь, сладкий перец, помидоры, лук и чеснок.

"Эти овощи обладают противораковым эффектом", — отметил ведущий.

Также в баклажанной икре есть зелень, а в ней — витамин K.

"Витамин участвует в образовании внутреннего прочного каркаса костей", — отметил специалист.

Ранее мы писали о продуктах, понижающий уровень сахара в крови.

Еда,Дмитрий Шубин,Первый канал,
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