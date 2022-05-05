Где выгоднее покупать продукты: на рынке или в супермаркете

На рынке большой выбор овощей и фруктов, зато в крупном супермаркете можно купить все необходимое сразу. "Рамблер" поразмышлял, где выгоднее совершать покупки.
Самый главный плюс рынок и ярмарок выходного дня — это свежие овощи, фрукты и зелень по приятным ценам. Их не
обрабатывают химикатами для транспортировки, в них сохраняется максимум витаминов за счет сезонности.
Вы также можете попробовать товар перед покупкой и поторговаться о цене. Ведь аренда площади на рынке обходится торговцам значительно выгоднее, рекламы никакой рынок себе не обеспечивает, поэтому каждый продавец может немного снизить цену и порадовать покупателя.
Безусловно, существуют современные рынки, где цены напоминают магазинные. Там можно не только купить овощи и фрукты, но и приобрести свежую выпечку, зайти за вкусным кофе и даже позавтракать в кафе. Это современные общественные пространства, где можно хорошо провести время.
По сути, качество товара вы можете проверить, лишь основываясь на своих впечатлениях и знаниях о продукте. Добросовестные продавцы проверяют свои товары, но не каждый таковым является.
А еще соглашаясь на торг с одним продавцом, вы невольно соглашаетесь быть обманутым другим. На рынке все происходит очень быстро, поэтому покупателя легко могут обвесить.
Еще один минус — это ограниченный ассортимент. Вы никогда не закупите на рынке все необходимое, ведь там не представлены никакие популярные бренды. В магазин все-таки придется зайти, а это дополнительная трата времени.
В супермаркетах можно купить все необходимое сразу: от бытовой химии и салфеток до тортов и кулинарии. Это экономит время и силы, особенно если вы работаете допоздна или закупаете продукты на большую семью.
Также вы можете заказать доставку из крупной продуктовой сети, и продукты сами приедут к вам домой. Не бойтесь, что вам подложат что-то с низким сроком хранения, это миф. Современные доставки отличаются качеством.
В супермаркетах покупатели могут выбрать сыр или молоко десятка производителей, да и качество у продуктов высокое. Каждый товар, который стоит на полке в магазине, прошел много этапов контроля, прежде чем туда попасть. Отравиться продуктами из магазина трудно.
Продукты из магазина всегда будут стоить дороже, так как вы платите не только за сам продукт, но и за аренду, и за зарплату сотрудников.
Для большей выгоды супермаркеты закупают продукты с долгими сроками хранения. Чтобы товар было легче транспортировать, хранить и продавать, продукты нередко подвергают специальной обработке. Овощи и фрукты и вовсе оставляют желать лучшего, а если это не "пластиковые" томаты, то ценник на них будет огромным.
Продуктов в магазинах очень много, поэтому все равно можно попасть на просроченный товар. Поэтому покупателям лучше всегда проверять сроки хранения.
Рынок подходит для конкретного вида покупок, порадует приятным ценником, качеством продуктов и дружелюбной атмосферой. Однако для полноценных закупок вам придется либо пожертвовать качеством, либо зайти и на рынок, и в магазин.