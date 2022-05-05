Где выгоднее покупать продукты: на рынке или в супермаркете

На рынке большой выбор овощей и фруктов, зато в крупном супермаркете можно купить все необходимое сразу. "Рамблер" поразмышлял, где выгоднее совершать покупки.

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Рынки

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Плюсы

Самый главный плюс рынок и ярмарок выходного дня — это свежие овощи, фрукты и зелень по приятным ценам. Их не

обрабатывают химикатами для транспортировки, в них сохраняется максимум витаминов за счет сезонности.

Вы также можете попробовать товар перед покупкой и поторговаться о цене. Ведь аренда площади на рынке обходится торговцам значительно выгоднее, рекламы никакой рынок себе не обеспечивает, поэтому каждый продавец может немного снизить цену и порадовать покупателя.

Безусловно, существуют современные рынки, где цены напоминают магазинные. Там можно не только купить овощи и фрукты, но и приобрести свежую выпечку, зайти за вкусным кофе и даже позавтракать в кафе. Это современные общественные пространства, где можно хорошо провести время.

Минусы

По сути, качество товара вы можете проверить, лишь основываясь на своих впечатлениях и знаниях о продукте. Добросовестные продавцы проверяют свои товары, но не каждый таковым является.

А еще соглашаясь на торг с одним продавцом, вы невольно соглашаетесь быть обманутым другим. На рынке все происходит очень быстро, поэтому покупателя легко могут обвесить.

Еще один минус — это ограниченный ассортимент. Вы никогда не закупите на рынке все необходимое, ведь там не представлены никакие популярные бренды. В магазин все-таки придется зайти, а это дополнительная трата времени.

Супермаркеты

Плюсы

В супермаркетах можно купить все необходимое сразу: от бытовой химии и салфеток до тортов и кулинарии. Это экономит время и силы, особенно если вы работаете допоздна или закупаете продукты на большую семью.

Также вы можете заказать доставку из крупной продуктовой сети, и продукты сами приедут к вам домой. Не бойтесь, что вам подложат что-то с низким сроком хранения, это миф. Современные доставки отличаются качеством.

В супермаркетах покупатели могут выбрать сыр или молоко десятка производителей, да и качество у продуктов высокое. Каждый товар, который стоит на полке в магазине, прошел много этапов контроля, прежде чем туда попасть. Отравиться продуктами из магазина трудно.

Минусы

Продукты из магазина всегда будут стоить дороже, так как вы платите не только за сам продукт, но и за аренду, и за зарплату сотрудников.

Для большей выгоды супермаркеты закупают продукты с долгими сроками хранения. Чтобы товар было легче транспортировать, хранить и продавать, продукты нередко подвергают специальной обработке. Овощи и фрукты и вовсе оставляют желать лучшего, а если это не "пластиковые" томаты, то ценник на них будет огромным.

Продуктов в магазинах очень много, поэтому все равно можно попасть на просроченный товар. Поэтому покупателям лучше всегда проверять сроки хранения.

Вывод