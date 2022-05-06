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2 часа назад

Перечислены полезные свойства граната

Москва24иещё 2

Польза граната заключается в высоком содержании антиоксидантов, а также его способности снижать тягу к сладкому.

Перечислены полезные свойства граната
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Об этом порталу Eat This Not That рассказала врач-диетолог Лорен Манакер.

По ее словам, в гранатах антиоксидантов больше, чем в красном вине или зеленом чае. Благодаря этому данный фрукт препятствует вредному воздействию свободных радикалов и, соответственно, предупреждает развитие серьезных болезней.

Другое полезное свойство гранатов обусловлено высоким содержанием фруктозы. Ими можно заменить различные кондитерские изделия, поскольку они способны снижать тягу к сладкому.

Последнее, на что обратила внимание Манакер, – наличие калия. Из-за этого гранаты особенно полезны спортсменам, поскольку удерживают в норме водно-солевой баланс организма.

Еда,
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