Перечислены полезные свойства граната

Польза граната заключается в высоком содержании антиоксидантов, а также его способности снижать тягу к сладкому.

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Об этом порталу Eat This Not That рассказала врач-диетолог Лорен Манакер.

По ее словам, в гранатах антиоксидантов больше, чем в красном вине или зеленом чае. Благодаря этому данный фрукт препятствует вредному воздействию свободных радикалов и, соответственно, предупреждает развитие серьезных болезней.

Другое полезное свойство гранатов обусловлено высоким содержанием фруктозы. Ими можно заменить различные кондитерские изделия, поскольку они способны снижать тягу к сладкому.