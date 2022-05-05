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1 час назад

Выпускник петербургской школы за два года создал эталон пельменя

РИА "ФедералПресс"

Выпускник 11-го класса одной из школ Северной столицы в рамках Конференции по защите проектных и исследовательских работ представил эталон пельменя. Лучший рецепт он искал два года, пояснили в комитете образования Петербурга.

Выпускник за два года создал эталон пельменя
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Максим Лукашев, выпускник метрологического 11 «А», представил к защите свой проект «Эталон пельменя», – уточнили в пресс-службе комитета.

Работа началась два года назад. Школьник купил десяток популярных марок пельменей. Он провел дегустацию и собрал отзывы. Затем ученик перешел к созданию собственного рецепта. В итоге у него получился продукт, который он смог назвать эталоном.

Школьник отметил, что получился пельмень оптимального вкуса и размера. Эксперты посчитали, что ученику удалось создать стандарт вкуса пельменя. Уточняется, что авторы лучших работ были награждены юбилейными памятными медалями Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева.

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