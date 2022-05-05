Выпускник за два года создал эталон пельменя

Выпускник 11-го класса одной из школ Северной столицы в рамках Конференции по защите проектных и исследовательских работ представил эталон пельменя. Лучший рецепт он искал два года, пояснили в комитете образования Петербурга.

«Максим Лукашев, выпускник метрологического 11 «А», представил к защите свой проект «Эталон пельменя», – уточнили в пресс-службе комитета.

Работа началась два года назад. Школьник купил десяток популярных марок пельменей. Он провел дегустацию и собрал отзывы. Затем ученик перешел к созданию собственного рецепта. В итоге у него получился продукт, который он смог назвать эталоном.