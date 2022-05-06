Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказал о пользе сала

Lenta.ru

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин раскрыл пользу употребления свиного сала. Положительные свойства этого продукта специалист перечислил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск доступен на сайте телеканала.

Врач рассказал о пользе сала
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шубин отметил, что ранее медики негативно относились к салу из-за высокой калорийности этого продукта и значительного содержания в нем холестерина, который, как предполагалось, плохо влияет на состояние сосудов. Однако дальнейшие исследования роли холестерина в организме изменили отношение врачей к салу, объяснил он.

«Без холестерина жить нельзя. Холестерин создает все мембраны всех клеток в организме человека, удерживая жиры в пластичном состоянии (...). Второе — холестерин является предшественником половых гормонов, в том числе мужских половых гормонов»,

— заявил Шубин.

Специалист уточнил, что в 100 граммах сала содержится примерно 50 процентов суточной нормы холестерина, а также витамин Д. При этом соведущая Шубина, врач-терапевт Елена Малышева подчеркнула, что свиное сало полезнее говяжьего, так как содержит ненасыщенные жиры. Телеведущие добавили, что рекомендуемая суточная доза этого продукта — 12 граммов.

Вместе с тем Шубин предостерег зрителей от употребления сала с хлебом.

«Углевод с комбинацией жира дает ожирение»,

— предупредил он.

Еда,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители