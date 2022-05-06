Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
51 минуту назад

Как влияет на организм постоянное употребление копчёностей

Ferra.ruиещё 1

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия объяснила, почему нельзя часто есть копчёные продукты.

Как влияет на организм постоянное употребление копчёностей
Фото: ferra.ruferra.ru

Эксперт рассказала, что в копчёном мясе, колбасах содержится избыток натрия и жира. Такие продукты необходимо максимально ограничивать в рационе. Даже если человек не ест соль, но будет регулярно употреблять копчёности, то вместо 3-5 граммов соли будет в сутки получать 20-25 граммов.

Также копчёности нельзя есть людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, ожирением, из-за того, что они раздражают и слизистую и задерживают жидкость в организме, поэтому тормозится окисление жира. В итоге это даёт сильную нагрузку на печень, сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, специалист напомнила, что при копчении продукты обрабатываются древесным дымом или химическими добавками. Всё это может спровоцировать онкологию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители