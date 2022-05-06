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1 час назад

Шеф-повар поделился фирменными маринадами для шашлыка

РИА "ФедералПресс"

Майские праздники трудно представить без поедания сочного мяса с костра. Шеф-повар ресторана SteakHouse Михаил Аракелов в беседе с «ФедералПресс» дал свои рекомендации россиянам по выбору мяса для приготовления на мангале, а также поделился рецептами маринада к разному виду мяса.

Шеф-повар поделился фирменными маринадами для шашлыка
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«И курица, и свинина для шашлыка вкусно. Мясо нужно брать только на рынке. При выборе мяса нужно обращать внимание на цвет – кусок должен быть алым и без посторонних запахов»,

– объяснил специалист.

Для маринада к шашлыку из куриного филе Михаил Аракелов рекомендует попробовать такой рецепт: на 1 кг мяса взять 200 г йогурта (без добавок), 50 г аджики, 15 г соли и 2 г молотого черного перца. Шеф-повар советует мариновать около 6 часов.

Для приготовления вкусного шашлыка из свиной шеи потребуются такие ингредиенты на 1 кг мясного изделия: 200 г репчатого лука, 20 мл растительного масла, 15 г соли, 4 г молотого черного перца, 20 г сухого базилика, 20 г сухой сладкой паприки и 400 мл минеральной воды с газом. Продержать в маринаде свиную шею нужно не менее 12 часов.

С любителями шашлыка из говядины шеф-повар также поделился рецептом фирменного маринада. На 1 кг говяжьей вырезки нужно взять 200 г репчатого лука, 20 г сухой мяты, 20 г соли, 5 г молотого черного перца, 15 г киви и 50 мл растительного масла. В таком маринаде мясу нужно настояться в течение 8 часов.

Еда,
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