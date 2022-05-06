Диетолог объяснила, для какой группы людей опасен сыр

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала не есть много сыра при гипертонии, заболеваниях почек и мигрени. Ее слова передает Москва 24.

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"Сыр противопоказан в большом количестве людям с гипертонической болезнью. Он содержит большое количество солевых компонентов. Это всегда задержка жидкости, увеличение объема циркулирующей крови. И это не может не отразиться на состоянии сосудистой стенки и уровне артериального давления", – говорит диетолог.

Также не стоит увлекаться сыром людям с заболеваниями почек. Он задерживает жидкость, в связи с чем нарушается пассаж мочи.

Людям с мигренью позволяют есть сыр в ограниченном количестве, а иногда и вовсе отменяют этот продукт. В составе сыра может быть большое количество гистаминоподобных компонентов, которые будут поддерживать проявление мигренозных проблем.

Даже если человек полностью здоров, это не значит, что сыр должен быть на столе ежедневно.

"Рацион должен быть достаточно разнообразен. В нем должны быть продукты не только животного, но и растительного происхождения, побольше пищевых волокон и другие источники полноценного белка. Сыр можно есть максимум 3–4 раза в неделю", – заключила Королева.