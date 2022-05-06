5 продуктов, приводящих к развитию мигрени

Злоупотребление сыром может быть опасно для людей, страдающих гипертонией, заболеваниями почек или мигренью. Об этом в последнее время начали активно говорить большинство экспертов.

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Какие продукты могут оказаться не менее опасными для людей с подобными осложнениями организма, в беседе с «Народными Новостями» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По словам эксперта, как и сыры, большой вред здоровью могут причинить колбасные изделия, так как они содержат большую концентрацию соли и жира.

Это может привести к значительной задержке жидкости в организме, которая станет причиной развития атеросклероза. Соответственно, все это будет усугублять сосудистые нарушения, если они есть, — пояснила Русакова.

В группу продуктов, способных ухудшить состояние здоровья людей, страдающим от гипертонии и заболеваний почек, диетолог также отнесла различные виды фастфуда.

Как правило, в продукты быстрого приготовления добавляют избыточное количество поваренной соли. Это делается, чтобы потребитель покупал больше напитков. Ведь сильно соленые продукты хочется сразу запить. Но все это опять-таки приводит к задержке жидкости в организме, которая негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, почек. Кроме того, совокупность данных факторов может вызывать не только повышение артериального, но внутричерепного давления, — уточнила врач.