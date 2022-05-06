5 продуктов, приводящих к развитию мигрени

Злоупотребление сыром может быть опасно для людей, страдающих гипертонией, заболеваниями почек или мигренью. Об этом в последнее время начали активно говорить большинство экспертов.
Какие продукты могут оказаться не менее опасными для людей с подобными осложнениями организма, в беседе с «Народными Новостями» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.
По словам эксперта, как и сыры, большой вред здоровью могут причинить колбасные изделия, так как они содержат большую концентрацию соли и жира.
Это может привести к значительной задержке жидкости в организме, которая станет причиной развития атеросклероза. Соответственно, все это будет усугублять сосудистые нарушения, если они есть, — пояснила Русакова.
В группу продуктов, способных ухудшить состояние здоровья людей, страдающим от гипертонии и заболеваний почек, диетолог также отнесла различные виды фастфуда.
Как правило, в продукты быстрого приготовления добавляют избыточное количество поваренной соли. Это делается, чтобы потребитель покупал больше напитков. Ведь сильно соленые продукты хочется сразу запить. Но все это опять-таки приводит к задержке жидкости в организме, которая негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, почек. Кроме того, совокупность данных факторов может вызывать не только повышение артериального, но внутричерепного давления, — уточнила врач.
Именно это, по ее словам, приводит к развитию мигрени и нарушению сна. При этом, эксперт подчеркнула, что из рациона следует исключить не только сильно соленые продукты, но и жирную и сладкую пищу, особенно с большим количеством консервантов. Дело в том, что эти продукты будут также приводить к задержке подкожной жидкости, что станет катализатором развития перечисленных выше осложнений организма.