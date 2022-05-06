3 необычных ингредиента для приготовления шашлыка

Майские праздники в самом разгаре, если вы еще не успели съездить за город, чтобы приготовить шашлык в компании друзей, мы подготовили несколько необычных рецептов маринада для мяса, которые вы, скорее всего, ни разу не пробовали. Ваши близкие будут просто в восторге.
Соединяем все ингредиенты и замачиваем в получившемся маринаде мясо. Выбирайте мясо без плотных жировых прожилок, чтобы получить максимально сочный и мягкий шашлык в результате. Профессионалы рекомендуют замочить мясо в маринаде как минимум на два часа, но лучше, если вы оставите мясо на 5—6 часов.
Промываем мясо, посыпаем специями. Выбираем глубокую миску, выкладываем дно частью мяты. Кладем в миску мясо, сверху снова выкладываем мяту. Если мяса много, выкладываем слоями — мята, мясо, мята. Последним слоем должна быть мята. Оставляем мясо на пару часов, затем выкладываем сверху кольца лука, перемешиваем и оставляем еще на пару часов.
Режем курицу на куски (если у вас куриные бедра, оставляем их целыми). Солим и добавляем перец. Терияки и соевый соус смешиваем, добавляем чеснок и любые другие приправы по вкусу. Тщательно перемешиваем. Выкладываем курицу в глубокую миску и заливаем маринадом. Оставляем мясо настаиваться на 4-5 часов.