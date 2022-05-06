3 необычных ингредиента для приготовления шашлыка

Майские праздники в самом разгаре, если вы еще не успели съездить за город, чтобы приготовить шашлык в компании друзей, мы подготовили несколько необычных рецептов маринада для мяса, которые вы, скорее всего, ни разу не пробовали. Ваши близкие будут просто в восторге.

Маринад с гранатом

Что нам понадобится: Красное мясо — 1 кг.

Гранат — 1 шт.

Гранатовый сок — 500 мл.

Перец и соль по вкусу.

Репчатый лук — 1 шт.

Как готовим:

Соединяем все ингредиенты и замачиваем в получившемся маринаде мясо. Выбирайте мясо без плотных жировых прожилок, чтобы получить максимально сочный и мягкий шашлык в результате. Профессионалы рекомендуют замочить мясо в маринаде как минимум на два часа, но лучше, если вы оставите мясо на 5—6 часов.

Маринад с мятой

Что нам понадобится: Красное мясо — 1 кг.

Свежая мята — 3 пучка.

Приправа для шашлыка — 1.5 ст. ложки.

Соль и перец по вкусу.

Репчатый лук — 1 шт.

Как готовим:

Промываем мясо, посыпаем специями. Выбираем глубокую миску, выкладываем дно частью мяты. Кладем в миску мясо, сверху снова выкладываем мяту. Если мяса много, выкладываем слоями — мята, мясо, мята. Последним слоем должна быть мята. Оставляем мясо на пару часов, затем выкладываем сверху кольца лука, перемешиваем и оставляем еще на пару часов.

Маринад с терияки

Что нам понадобится: Куриное мясо — 1 кг.

Соус терияки — 3 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика.

Соль и перец по вкусу.

Как готовим: