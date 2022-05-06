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31 минуту назад

Гранат в маринад: 3 необычных ингредиента для приготовления шашлыка

WomanHit.ru

Майские праздники в самом разгаре, если вы еще не успели съездить за город, чтобы приготовить шашлык в компании друзей, мы подготовили несколько необычных рецептов маринада для мяса, которые вы, скорее всего, ни разу не пробовали. Ваши близкие будут просто в восторге.

3 необычных ингредиента для приготовления шашлыка
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Маринад с гранатом

Что нам понадобится:

  • Красное мясо — 1 кг.
  • Гранат — 1 шт.
  • Гранатовый сок — 500 мл.
  • Перец и соль по вкусу.
  • Репчатый лук — 1 шт.

Как готовим:

Соединяем все ингредиенты и замачиваем в получившемся маринаде мясо. Выбирайте мясо без плотных жировых прожилок, чтобы получить максимально сочный и мягкий шашлык в результате. Профессионалы рекомендуют замочить мясо в маринаде как минимум на два часа, но лучше, если вы оставите мясо на 5—6 часов.

Маринад с мятой

Что нам понадобится:

  • Красное мясо — 1 кг.
  • Свежая мята — 3 пучка.
  • Приправа для шашлыка — 1.5 ст. ложки.
  • Соль и перец по вкусу.
  • Репчатый лук — 1 шт.

Как готовим:

Промываем мясо, посыпаем специями. Выбираем глубокую миску, выкладываем дно частью мяты. Кладем в миску мясо, сверху снова выкладываем мяту. Если мяса много, выкладываем слоями — мята, мясо, мята. Последним слоем должна быть мята. Оставляем мясо на пару часов, затем выкладываем сверху кольца лука, перемешиваем и оставляем еще на пару часов.

Маринад с терияки

Что нам понадобится:

  • Куриное мясо — 1 кг.
  • Соус терияки — 3 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Соль и перец по вкусу.

Как готовим:

Режем курицу на куски (если у вас куриные бедра, оставляем их целыми). Солим и добавляем перец. Терияки и соевый соус смешиваем, добавляем чеснок и любые другие приправы по вкусу. Тщательно перемешиваем. Выкладываем курицу в глубокую миску и заливаем маринадом. Оставляем мясо настаиваться на 4-5 часов.

Еда,
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