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2 часа назад

Сельдь и льняное семя назвали альтернативой красной рыбе

Lenta.ru

Врач-терапевт, диетолог, специалист направления фитнес-тестирования X-Fit Маргарита Будасси назвала доступные альтернативы дорогой красной рыбе — семге и форели. Об этом пишет «Газета.ру».

Сельдь и льняное семя назвали альтернативой красной рыбе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, семгу и форель можно заменить на любую другую морскую жирную рыбу.

«Более бюджетные источники белка и жирных кислот омега-3 — это сельдь, скумбрия, горбуша, сардины, печень трески. Их лучше употреблять в соленом или печеном виде»,

— объяснила она.

Кроме того, добавила Будасси, есть и растительная альтернатива рыбе по содержанию омега-3 — это льняное семя.

«Для наилучшего усвоения полезных веществ рекомендуется измельчать семена льна непосредственно перед употреблением. Отмечу, что льняное масло лучше хранить в холодильнике во избежание окисления и порчи продукта»,

— посоветовала она.

Бюджетные сорта рыбы не уступают деликатесам в полезности, отметила Будасси.

«Омега-3 кислоты способствуют очищению стенок сосудов от холестерина, предотвращают появление холестериновых бляшек. Улучшают вязкость крови и укрепляют стенки сосудов. Приводят артериальное давление в норму. Повышают уровень "хорошего" холестерина»,

— перечислила она.

Еда,
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