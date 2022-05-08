Как приготовить домашний майонез за 10 минут

Кто-то считает, что домашний майонез вкуснее. Это субъективно. Но точно полезнее: в составе нет искусственных консервантов и усилителей вкуса. Правда, и хранится домашний соус недолго — 2-3 дня в плотно закрытой банке. Рассказываем, как приготовить майонез самостоятельно всего за 10 минут.
На 1 порцию
Используйте яйца комнатной температуры. Холодные яйца труднее смешать с другими ингредиентами. Чтобы согреть яйцо, поместите его в стакан с горячей водой на пять минут.
Добавляйте ингредиенты медленно, мешайте быстро. Лить масло надо тонкой струей. Когда майонез загустеет, вливать можно быстрее.
Используйте масло с нейтральным ароматом. В магазинном майонезе используют отдушку оливкового масла. В домашнем этот ингредиент — плохая идея: запах перебьет весь вкус. Возьмите нейтральное дезодорированное подсолнечное масло или масло авокадо.
Используйте свежевыжатый лимонный сок. Кислота расщепляет желток и помогает консистенции стать нежнее.