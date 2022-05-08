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29 минут назад

Как приготовить домашний майонез за 10 минут

Мира Маркина

Кто-то считает, что домашний майонез вкуснее. Это субъективно. Но точно полезнее: в составе нет искусственных консервантов и усилителей вкуса. Правда, и хранится домашний соус недолго — 2-3 дня в плотно закрытой банке. Рассказываем, как приготовить майонез самостоятельно всего за 10 минут.

Как приготовить домашний майонез за 10 минут
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ингредиенты

На 1 порцию

  • 1 яичный желток
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 чашка масла
  • ½ ч. л. соли

Как готовить

  1. В глубокой миске смешайте яичный желток и лимонный сок, взбивайте до образования пены.
  2. Медленно добавляйте масло, энергично взбивая смесь. Масло не должно скапливаться в сгустки: смесь должна оставаться однородной.
  3. Добавьте соль по вкусу, перемешайте еще раз.

Секреты

Используйте яйца комнатной температуры. Холодные яйца труднее смешать с другими ингредиентами. Чтобы согреть яйцо, поместите его в стакан с горячей водой на пять минут.

Добавляйте ингредиенты медленно, мешайте быстро. Лить масло надо тонкой струей. Когда майонез загустеет, вливать можно быстрее.

Используйте масло с нейтральным ароматом. В магазинном майонезе используют отдушку оливкового масла. В домашнем этот ингредиент — плохая идея: запах перебьет весь вкус. Возьмите нейтральное дезодорированное подсолнечное масло или масло авокадо.

Используйте свежевыжатый лимонный сок. Кислота расщепляет желток и помогает консистенции стать нежнее.

Еда,
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